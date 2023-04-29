港珠澳大橋｜單日破9000輛次　珠海口岸今年第6度刷新紀錄

隨著「五一」假期到來，不少港澳居民趁著假期踏青旅遊，4月28日，港珠澳大橋珠海公路口岸迎來出入境車輛高峰，單日驗放量首次突破9000輛次。這是今年港珠澳大橋珠海公路口岸第6次刷新車輛通行最高紀錄。



據《南方網》報道，港珠澳大橋珠海公路口岸車道28日下午17時迎來車流出入境高峰，私家出行的自駕車旅客眾多，其中多是攜帶行李、短途旅行或返鄉看望親人的港澳居民。

港珠澳大橋邊檢站政委林美紅表示，「海上看橋、橋上看海」，港珠澳大橋一橋飛架三地，成為大灣區居民自駕游的熱門出行通道。今年以來，口岸出入境車輛以月均10%的速度快速增長，平均20天刷新一次單日驗放最高紀錄。

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據了解，今年截至4月29日，經大橋珠海公路口岸往來的出入境車輛超過75萬輛次，位居全國第一；查驗出入境旅客超過350萬人次，其中港籍旅客105萬人次。4月份，港珠澳大橋邊檢站日均查驗出入境人數約4.7萬人次，是3月份日均驗放量的1.3倍。

「預計五一小長假期間，珠海公路口岸客流、車流將持續保持高位運行，日均客流為6萬人次，日均車流為8000輛次。5月1日是港澳居民集中返程高峰，5月3日是內地旅客集中返程高峰，建議廣大旅客錯峰出行。」港珠澳大橋邊檢站邊檢處處長房智博表示，4月29日截至11時該站查驗旅客1.3萬人次，車輛2000輛次，同比昨日分別增長18%和5%。

為應對持續出來的客流、車輛高峰，港珠澳大橋邊檢站已提前部署，加強與港澳方出入境管理部門溝通協作，提前加開、開足、開滿邊檢查驗通道，縮短候檢時間，同時加派執勤警力，加強旅客引導，為老人、兒童以及需要需扶助人員提供説明，確保高峰時段口岸通行安全、順暢、有序。