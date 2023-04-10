01連線｜連假回港大軍逼爆港珠澳大橋　市民：人踩人怎麼辦？

清明節假期期間，不少香港市民北上遊玩，今日（10日）適逢復活節假期最後一天，不少市民旅遊歸來，港珠澳大橋一度人潮逼爆，不少關口大排長龍。

《香港01》記者採訪了從廣東江門經珠海返港的林小姐，她表示港珠澳大橋現場人潮眾多，一度到了無法排隊的程度，她下午4時買票，到近晚上7時仍未搭上車。



林小姐透露，自己18時多在港珠澳大橋口岸返港，現場人潮眾多。她提到，現場人多到隊伍都沒有辦法排隊。她下午4時買了票，到近晚上7時都還沒辦法搭上車。

林小姐表示，現場管理不善，沒有一個人員出面管制，「如果發生人踩人怎麼辦？」她表示，還有不少年長者拖著行李箱，「後面的人推著前面的人走，真的很危險。」

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入境處數據顯示，昨日單計香港居民，已共395,727人次抵港，為疫情以來新高，當中最多人經羅湖回港，達99,560人次，佔大約四分之一；其次為落馬洲支線，有70,587人次；第三為港珠澳大橋，共52,680人次。至於從外國回港，有43,770人次從機場返港。若連同旅客，全日入境人次為約47.2萬，入境處早前預計，今日為入境高峰期，料有51.9萬人次抵港。

▼4月8日 復活節長假第二日港珠澳大橋逼爆▼

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▼羅湖口岸 回港人潮絡繹不絕▼