3月逾62萬港人入境澳門　經港珠澳大橋出入境同達62萬人次

澳門政府今日(24日)表示，在今年3月有逾62萬香港旅客入境澳門，比2月增加10.8倍。3月經陸路入境的旅客有逾155萬人次，按年增加2.1倍；當中經港珠澳大橋出入境的旅客亦有逾62萬人，佔經陸路入境的旅客40.2%。



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澳門3月旅客達200萬人次

澳門公佈3月的入境旅客數字，按年增加2.7倍接近200萬人次，與2月比較亦上升22.8%。當中入境澳門的香港旅客就有逾62萬比2月增加10.8倍。

3月經陸路入境的旅客有逾155萬人次，按年增加2.1倍。當中經港珠澳大橋出入境的旅客亦有逾62萬人，佔經陸路入境的旅客40.2%。

98萬旅客留宿 按月增5.2倍

澳門特區政府指，3月留宿旅客及不過夜旅客同樣有近98萬，分別比2月增加5.2倍及1.6倍。而旅客平均逗留時間維持在1.2日；留宿旅客的平均逗留時間（2.2日）按年減少1.4日，不過夜旅客（0.3日）則增加0.2日。

從其他地區入境的旅客方面，中國內地旅客按年增加1.6倍至逾120萬人次，其中個人遊旅客達72萬人次，大幅上升6.9倍；大灣區珠三角九市旅客增加79.0%至逾56萬人次，當中珠海市有近16萬人次，佔27.9%；而廣州市旅客有近12萬人次，佔21.0%。

經陸路入境的旅客方面，除了港珠澳大橋，亦有近70萬人次經關閘口岸，以及近17萬人次經橫琴口岸入境澳門。經海路及空路入境澳門的旅客，分別有近27萬人次及逾14萬人次，比2月分別增加48.7倍及7.2倍。