習近平《求是》刊文：全黨必須統一思想、統一意志、統一行動

新華社報道，5月1日出版的中共黨媒《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席習近平的重要文章《在學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議上的講話》。文章表示，全黨必須統一思想、統一意志、統一行動。



文章強調，要深刻認識開展這次主題教育的重大意義。第一，這是統一全黨思想意志行動、始終保持黨的強大凝聚力、戰鬥力的必然要求。思想上的統一是黨的團結統一最深厚最持久最可靠的保證。我們這麼大一個黨，領導著這麼大一個國家，肩負著帶領全國各族人民實現國家強盛、民族復興這個艱鉅任務，全黨必須統一思想、統一意志、統一行動。

第二，這是推動全黨積極擔當作為、不斷開創事業發展新局面的必然要求。第三，這是深入推進全面從嚴治黨、以黨的自我革命引領社會革命的必然要求。

文章指出，要全面準確把握主題教育的目標要求。這次主題教育的總要求是「學思想、強黨性、重實踐、建新功」。開展這次主題教育，根本任務是堅持學思用貫通、知信行統一，把新時代中國特色社會主義思想轉化為堅定理想、錘煉黨性和指導實踐、推動工作的強大力量，使全黨始終保持統一的思想、堅定的意志、協調的行動、強大的戰鬥力。