大理洱海現「大號棉花糖」雲朵　為何夏季更易出現？

4月30日傍晚，雲南大理，洱海上空出現「大號棉花糖」雲朵，引發關注。



延時攝影畫面顯示，有一朵像棉花糖的雲出現在大理洱海上空，正處落日時分，雲朵不斷變換顏色，和遠處的晚霞交相輝映。

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氣象專家、江蘇省氣象台專業氣象預報科副科長陳昊介紹，氣象學上，根據雲底高度把雲分為三類：低雲、中雲和高雲。低雲的雲底一般低於2500米，分五類：積雲、積雨雲、層積雲、層雲、雨層雲。中雲的雲底一般在2500至6000米，分兩類：高層雲和高積雲。高雲的雲底一般在6000米以上，分三類：卷雲、捲層雲和卷積雲。

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陳昊介紹：「夏天的雨主要以對流性降水為主，這種降水典型的特徵就是天空中會出現濃暗色的厚積雲，並且雲的變化速度較快。由於積雲較為濃密，一定的角度可以看到太陽光照射在積雲上的反射光。 而在積雲中的水汽通過降水降落至地面后，天空中積雲的顏色會逐漸變淡或者消失，這時只留下高空絲狀的卷雲。」

陳昊表示，由於夏季降水局地性比較強，常常會出現頭頂上還有濃密的積雨雲，正在傾盆大雨，而不遠處降水已經停止，只留下中高層的卷雲或層雲。此時，「棉花糖」雲較容易出現。