雲南私家車墜洱海一家4口不幸亡　家屬因疫情被隔離未能料理後事

雲南大理一輛私家車墜入洱海，導致車上一家四口遇難。據《北京青年報》報道，死者家屬因曾與新冠復陽患者搭乘同一班動車，而被要求集中隔離，目前仍未能料理後事。



大理市政府新聞辦周三（15日）通報指，6月13日下午3時30分左右，大理市警方接報指，挖色鎮環海東路一輛私家車墜入洱海。隨後，多部門趕赴現場救援，惟車內4人均被證實死亡。目前，事故原因調查及死者善後工作正有序開展中。

周四（16日），死者李某某的母親夏女士介紹稱，他們的老家是江西鷹潭的，五六年前開始在大理滿江村經營起一間烤鴨店，生意一直比較紅火。私家車內死者分別是兒子、兒媳和兩個孫子，其中，大孫子讀小學三年級、小孫子只有兩歲多。

大理市政府通報事件詳情。（微博）

夏女士指，自己與丈夫前段時間曾搭乘昆明至大理的動車，因同一車廂發現新冠復陽患者，6月10日晚被疾控部門告知需集中隔離14天，同住的兒子、兒媳以及兩個孫子亦需居家隔離7天。惟兒子一家6月12日的核酸檢測結果均為陰性，因此被告知無需再進行集中隔離，於是一家四口便於翌日自駕去到洱海遊玩，未料卻出此以外。

因夏女士與丈夫仍未解除集中隔離，所以暫時無法料理後事。夏女士說，自己與丈夫至今易驚醒5次核酸檢測，結果均為陰性。