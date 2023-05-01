李亞鵬回應被強制執行：面臨的困難遠不止這四千萬

4月28日，李亞鵬回應欠債4000萬人民幣被強制執行：「自己現在面臨的困難遠不止這四千萬」、「欠債還錢，為自己的錯誤買單天經地義，無需多言」。



據悉，該執行案件涉及一宗合同糾紛。2012年1月，泰和友聯公司出資6,000萬元對李亞鵬兄弟二人公司（雪山公司）進行注資，並約定獲得雪山公司10%的股份。另項目開發周期為3年，周期屆滿後由泰和友聯公司先行收回約定的固定權益收益4,000萬元。

中國執行網4月27日顯示，李亞鵬及哥哥李亞煒近日新增一則被執行人信息，執行標的4,000萬元人民幣，涉及合同糾紛案件，執行法院為北京朝陽法院。

李亞鵬4月28日下午1時左右發布聲明回應事件，他表示已和對方商定了還款計劃，強制執行是一個常規流程。他同時稱這是他人生中的至暗時刻，「我現在面臨的困難遠不止這四千萬，過去幾年我的企業一直在苦苦支撐，十年沒有裁過員工的我終於在去年底開始大量裁員約200人，至今還欠付很多員工的補償金，好在都是老員工給予了公司充分的信任，允許我一點點去償還。欠債還錢，為自己的錯誤買單，天經地義，無需多言。」

4月29日，李亞鵬發布影片表示，因為法院強制執行4,000萬外債，所以法院沒有撤案之前，自己被限制高消費，無法乘坐飛機，滯留機場，只能改坐綠皮火車回北京。