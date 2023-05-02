五一｜鐵路返程客流開啟搶票難　網民：搭10小時網約車回家

五一黃金周內地旅遊迎來井噴式增長，不少民眾返程時表示火車高鐵搶票困難。有民眾採用騎單車、乘坐網約車等方式橫跨多省只為及時「返工返學」。

據悉，鐵路五一小長假運輸自4月27日至5月4日為期8天，總計發送旅客1.2億人次。今日（5月2日）起，全國鐵路迎五一返程客流。



內媒《錢江晚報》報道，近日，不少內地網民表示五一假期返程票搶票困難。有網民稱：「沒搶到高鐵票，坐了四個小時大客（長途巴士）回家」有網民稱：「看到有朋友沒搶到高鐵票，下雨天從上海騎車回湖州的，太強了。」

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亦有網民在此情況下選擇叫車：「從上海回家，沒買到高鐵票，只能叫車回去，這幾天上海的人超級無敵多。」、「搶不到火車票，只能坐網約車回家，10個多小時，花了340塊。」、「好煩吶，本人還能買到回去上班的火車票嗎，坐6小時順風車回家。」

五一黃金周內地旅遊迎來井噴式增長，不少民眾返程時表示火車高鐵搶票困難。（圖 / 錢江晚報）

鐵路部門相關負責人表示，五一小長假是春節後的第一個較長假期，旅客出遊意願強烈，出遊需求充分釋放。以杭州為例，4月30日，鐵路杭州站發送旅客38.88萬人次，單日客發量創歷史新高。同日，長三角鐵路發送旅客365.5萬人次，較2019年同期增長27.7%。

公開數據顯示，五一黃金周期間，4月27日，全國鐵路共發送旅客1121.5萬人次，開行旅客列車9901列。4月28日共發送旅客1544.6萬人次，開行旅客列車11711列。4月29日，鐵路迎來五一假期出行最高峰，共發送旅客1966.1萬人次，開行旅客列車12064列，創單日歷史新高。4月30日，共發送旅客1783.1萬人次，開行旅客列車11353列。5月1日，共發送旅客1682.6萬人次，開行旅客列車10944列。今日（5月2日）起，全國鐵路迎五一返程客流，預計發送旅客1645萬人次，計劃開行旅客列車11548列。