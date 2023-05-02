五一｜景區白孔雀被纜車輾壓致死惹議　園方：人流量太大

內媒《橙柿互動》報道，5月1日，江西上饒鄱陽白沙洲濕地公園的軌道纜車將白孔雀輾壓致死，引發關注。



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網傳影片顯示，一隻白色孔雀被纜車壓在軌道上，多輛兒童軌道纜車開過相繼輾壓孔雀而過，孔雀羽毛和纜車纏在一起，下方不少遊客抬頭張望，表情驚訝，發出驚呼。

5月2日，公園工作人員回應稱，「當天人流量太大了，孔雀沒有地方躲藏，只能飛到了軌道上，正好軌道開車過來，失誤將孔雀輾死。目前已經整頓了，有專人看護軌道。」

內媒《後浪視頻》報道稱，事發時由於遊客太多，擠壓孔雀生存空間，有小孩子等很多遊客在拔孔雀的毛，導致孔雀無處躲藏，只能飛上處於運行狀態的纜車軌道。

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公開資料顯示，江西東鄱陽湖國家濕地公園集湖泊、河流、草洲、泥灘、島嶼、氾濫地、池塘等濕地為主體景觀，是世界六大濕地之一，也是亞洲濕地面積最大、濕地物種最豐富的國家級濕地公園。此外，它還是國家4A級景區，中國科普教育基地。其中，候鳥樂園佔地36000平方米，內有珍稀鳥類30餘種1000多羽。遊客在在東鄱陽湖國家濕地公園得候鳥樂園中可以和白孔雀、天鵝等各種鳥類近距離接觸，不少家長會帶孩子來體驗。

網民睇法：

這麼多人就別讓孔雀出來會客了，這種禽類其實特別膽小敏感。



好可憐……



孔雀、黑天鵝……這個假期因人類元素死亡的太多了



太殘忍了，還在下面撿孔雀毛



這些小孩真的是



濕地公園應該學學人與自然和諧相處

