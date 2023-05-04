供應鏈紛轉移國外　內地首季紡織服裝出口同比跌6.8%

據內媒財新網3日報道，2023年第一季度，中國紡織服裝累計出口672.3億美元，同比下降6.8%，報道指在「中國製造」的各類別商品中，紡織服裝的下行壓力最大。有業界人士表示，許多企業將供應鏈轉移至國外，是紡織服裝出口下滑的最主要原因。



2023年第一季度，中國紡織服裝累計出口672.3億美元。（新華社）

報道指，中國紡織品進出口商會（簡稱紡織商會）的數據顯示，當前美國、歐盟、東盟、日本是中國服裝出口的主要市場，分別佔2023年第一季度全國出口份額的19.7%、14.1%、11.6%和9%。在第一季度，中國對美國出口服裝69.3億美元，同比下降16.2%；對歐盟出口49.7億美元，同比下降23.7%；對日本出口31.6億美元，同比下降8%。

僅有東盟市場成為中國服裝出口的增長點。在第一季度，中國對東盟出口服裝40.8億美元，同比增長30.1%，其中對越南、新加坡出口分別增長229.9%和117.6%。

報道又指，在4月舉行的廣交會上，有兩家紡織服裝行業的參展商均稱，主要市場紛紛限制原材料產地，諸多企業將供應鏈轉移至國外，是該行業出口下滑的最主要原因。

報道又指，一位熟悉廣東省紡織服裝行業的人士表示，在最近一兩年，紡織服裝行業加速產業轉移，僅在廣東一省，「可能已經有30%的產能轉移到國外」。紡織商會的數據顯示，在今年第一季度，廣東省的服裝出口額同比下降15%。

紡織商會又向財新網稱，展望全年，中國紡織服裝出口增長面臨較大壓力。