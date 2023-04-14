大灣區就業｜調查：九成參與就業計劃青年稱有助吸收更多工作經驗

一項訪問「大灣區青年就業計劃」參與青年及僱主的研究顯示，九成受僱青年對計劃持正面評價，指有助他們了解大灣區內地城市及幫助他們吸收更多工作經驗。多數公司表示有續聘安排，且較多會續聘全部人；不過只有約四成受訪青年已獲公司續聘，較公司匯報的比率為低，研究機構指或反映雙方在續聘安排上的溝通不足或期望不一致。



MWYO青年辦公室與香港總商會公布「大灣區青年就業計劃」第三階段報告。（MWYO提供圖片)

政府2021年初推行「大灣區青年就業計劃」，鼓勵在香港及大灣區內地城市有業務的公司，聘請本地大學或大專院校畢業生派駐內地城市工作。政府於2022年的《施政報告》中宣布恆常化「計劃」，並已於今年3月1日公布相關細節。MWYO青年辦公室採用追蹤性研究的方法分四個階段收集數據，並於今天（14日）發表第三階段報告

MWYO繼續與香港總商會合作，透過其會員機構將問卷發送給在該計劃下受聘的青年僱員，亦透過問卷及深入訪談了解僱主對該計劃及僱員的看法，共收集到88位僱員和28位僱主的回覆，估計佔仍在該計劃任職人數（約700人）約13%。研究集中分析70位曾填寫第二及第三階段問卷的僱員和13僱主。

報告顯示：

92.8%受訪青年僱員同意該計劃有助他們了解大灣區內地城市；

89.9%受訪青年僱員認為該計劃幫助他們吸收更多工作經驗；

68.1%受訪青年僱員會推薦朋友參加；

98.5受訪青年僱員能適應日常生活的安排。

MWYO指出，僱員大致認為自己相對內地大學畢業青年有優勢，但大部份不會留任的僱員卻沒有信心能於短期內找到大灣區內地城市或大灣區相關心儀工作。在進一步分析後，發現這一批僱員相對缺乏專業技能和適應能力，也欠缺對內地的稅務或資助等安排的了解；另一方面，心儀工作也與薪金水平相關，現時大灣區內地城市的薪金水平普遍低於香港，僱員要找到合適工作確實不易。

僱主方面，整體上有超過九成僱主表示最初參與的期望能夠達成；大多數公司有續聘的安排，且較多會續聘全部僱員，更有公司一開始已當成長期聘用的僱員看待。MWYO指出，絕大多數公司都給予高於18,000元的薪金以及其他津貼，可見「計劃」對公司的長遠人力資源發展有一定的幫助；不過，僱員在問卷中回覆已獲公司續聘的只佔近四成，較公司匯報的比率為低，MWYO表示，這或反映雙方在續聘安排上的溝通不足或期望不一致，宜多點協調，以達共識。

MWYO建議將該計劃升級為「大灣區人才庫計劃」；考慮提高薪金補貼額度，政府應按學歷提升補貼額度，而僱主與現時一樣只須給予8,000元薪金，建議支付更高的薪金，例如學士畢業生僱員的標準薪金訂為20,000元，而碩士畢業生僱員訂為23,000元，即政府須津貼前者12,000元，後者15,000元，估計能吸納更多的優秀畢業生參與這計劃。

MWYO指出，一定工作經驗的香港青年，可能更適合或有興趣參與這計劃，故建議由現時三年內畢業的學士學位或以上的申請資格，擴大至五年內畢業的香港青年，讓更多有興趣的青年參與。

MWYO青年辦公室特別顧問羅祥國認為該計劃整體頗為成功，大部份僱員均能完成，且獲公司續聘，實屬難能可貴。「僱員及僱主的評價一直以來都能維持正面，特別是大多數僱員均能更加了解大灣區內地城市、明白自己與內地畢業青年的優勢和欠優勢的地方。」他指大部份僱主都滿意僱員的表現，並會有續聘安排及繼續參加恆常化計劃，證明無論僱主或僱員都能獲得益處。