南非首船飼料玉米叩關粵港　中國穀物進口打開南半球格局

中國正逐步降低對美國進口玉米的依賴。繼日前取消數十萬噸的美國採購訂單後，中糧集團4日表示，已成功打通南非玉米輸華通道，來自南非的首船飼料玉米並於當日抵達廣東麻涌港，計5.3萬噸，經檢疫後，將快速供應給內地的飼料企業。



中糧集團指出，近年來，企業著力開闢南非玉米進口管道，經積極與南非府部門溝通，終於打開了輸華大門。在此之前，中糧集團已於2019年率先展開南非食用級白玉米集裝箱進口業務，2022年以來，推動南非飼料級黃玉米的散船進口。

中糧國際玉米業務負責人范珍鈺表示，下一步將繼續加強南非玉米產地監測和市場研判，努力擴大採購規模，探索常態化散船進口南非玉米。中糧貿易玉米業務負責人馬同超說，此舉可為客戶提供多元用料選擇，又可以透過國際農業合作推動南非玉米產業發展。

菲律賓是中國從南美洲引進玉米、番薯等農作物的「中轉站」。（視覺中國）

在此之前，中糧集團已於今年1月，打通巴西玉米輸華通道，此次開闢南非進口後，中國的玉米進口形成美國、黑海等北半球玉米主產國和主產區與南美、南非等南半球玉米主產國和主產區互為補充的流通格局。

中新社報道引述分析認為，這有助於穩定全球供應鏈系統。公開資訊顯示，玉米是南非主要農作物之一，產值占整體的40%左右，產量和出口量為世界前十。

上月底，因中國取消數十萬噸的美國玉米採購，使得芝加哥玉米期約跌至2022年7月以來新低，美國農業部當時表示，出口商報告北京取消23.3萬噸玉米訂單，這是該周中國買家第二度取消玉米訂單。

中國近兩年進口玉米量均超過2,000萬噸，有著強勁的穀物進口需求，尤其飼養豬隻等畜牧業發展，需要大量飼料穀物。過去，中國主要從美國、烏克蘭進口玉米，如今因俄烏戰事爆發，以及分散風險、多元布局等考量，積極尋找替代來源。