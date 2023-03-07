海關總署：前2個月中國進出口總值6.18萬億元　與美貿易總值降1成

中國海關總署今日（7日）公布2023年前兩個月數據顯示，中國外貿平穩開局，進出口總值6.18萬億元，其中出口規模創歷史同期新高。



統計數據顯示，今年前2個月，中國外貿進出口總值6.18萬億元人民幣，同比微降0.8%；出口3.5萬億元，同比增長0.9%；進口2.68萬億元，同比下降2.9%；貿易順差8103.2億元，擴大16.2%。

總體來看，東盟繼續為中國第一大貿易夥伴，與東盟貿易總值為9519.3億元，增長9.6%，占中國外貿總值的15.4%。其中，對東盟出口5700億元，增長17.9%；自東盟進口3819.3億元，下降0.9%；對東盟貿易順差1880.7億元，擴大91.6%。

歐盟為中國第二大貿易夥伴，與歐盟貿易總值為8510.9億元，下降2.6%，占13.8%。其中，對歐盟出口5528.3億元，下降5%；自歐盟進口2982.6億元，增長2.1%；對歐盟貿易順差2545.7億元，收窄12.1%。

美國為第三大貿易夥伴，與美國貿易總值為7029.8億元，下降10.6%，占11.4%。對美國出口4941.1億元，下降15.2%；自美國進口2088.7億元，增長2.8%；對美貿易順差2852.4億元，收窄24.9%。

日本排第四位，中國與日本貿易總值為3449.2億元，下降5.7%，占5.6%。其中，對日本出口1835.6億元，增長6.7%；自日本進口1613.6億元，下降16.8%；對日貿易順差222億元，去年同期為貿易逆差218.4億元。

另外，中國對「一帶一路」沿線國家進出口2.12萬億元，同比增長10.1%；對其他RCEP（區域全面經濟夥伴協定）成員國合計進出口1.91萬億元，同比增長3.1%。