山東艦結束西太平洋戰備訓練返抵母港　締造首度體系突破第一島鏈

據「央視軍事」6日消息，首艘國產航母「山東艦」編隊已於近日完成遠海戰備訓練，並返回母港，這是山東艦自4月初參與環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，並赴西太平洋海域演訓後，結束為期近一個月的備戰訓練。



環球網報道，此次是山東艦航母編隊首次成體系、成規模遠赴西太平洋海域進行演習與訓練。期間，山東艦參加了解放軍東部戰區4月6日至8日進行的環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，形成「圍島鎖台」態勢，並被外界解讀為對台灣總統蔡英文會晤美眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的回擊。

同時，這也是山東艦首度突破了第一島鏈。

▼山東艦內部畫面曝光▼

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演習結束後，山東艦持續向東航行，赴西太平洋海域進行演訓。報道指，山東艦於太平洋海域同步開展戰鬥值班、課題演練、飛行訓練，並在島鏈外與火箭軍、陸基航空兵以及其他水面作戰編組開展聯合演練。

東部戰區發布山東艦參加環台軍演的相關片段（點圖放大）：

根據日本統合幕僚監部的通報，山東艦之後陸續在台灣本島東南方的菲律賓海、宮古島南方水域、關島以西等西太平洋海域出沒，並觸及日本專屬經濟區。期間，日本自衛隊也多次出動，統合幕僚監部並公布與解放軍軍機相互監視偵查的影像。