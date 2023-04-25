逼近台灣120海浬　巡邏宮古島海域　山東艦遠海訓練半月成長驚人

本月月初，據路透社報道，解放軍首艘國產航母山東艦組成的航母編隊在4月5日穿越巴士海峽，經過台灣東南海域展開首次西太平洋訓練。

昨日，據台灣《中時新聞網》報道，山東艦在操演時一度逼近巴士海峽，距台灣屏東縣鵝鑾鼻東南方僅約120海浬，較上次距離台灣200海浬，又推進80海浬。

除了台灣，首次進行遠海訓練的山東艦也備受日本關注。日本防衛省稱，自5日開始，山東艦持續在沖繩、宮古島附近海域出現。

《環球時報》旗下欄目「樞密院十號」梳理山東艦遠海訓練半個月以來到過的海域，評價稱「解放軍航母的成長速度實在驚人！」



據台媒早前報道，山東艦航母編隊4月5日首次穿過巴士海峽開始遠海訓練時，與台灣鵝鑾鼻相距最近時約200海浬。台灣空軍為此出動F-16戰鬥機，並由掛載的「鳳眼」舊型偵照莢艙拍下一張模糊不清的山東艦照片，以證正「全程掌握、嚴密監控」。

台灣「國防部」公布解放軍山東號航母圖片。

4月8日至10日，解放軍東部戰區在台灣進行的環台「聯合立劍」演習，山東艦亦參與其中。台軍宣稱，曾發現4架殲-15艦載戰鬥機出現在台灣東部海域，顯然來自於山東艦，且這也是解放軍航母艦載機首次從這一方位逼近台灣。《中時》評論稱，「安全區已經失去意義」。

昨日，台灣「國防部」稱山東艦航母編隊再次逼近距離鵝鑾鼻東南方約120浬處。自23日上午6時至24日6時，台軍共偵查到解放軍機13架次，其中進入台東南空域1架次，為直9海上巡邏機；另外偵查到解放軍軍艦3艘次。

▼山東艦內部畫面曝光▼

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巡邏宮古島以南海域 中國航母二次逼近關島

自5日山東艦穿越巴士海峽開始，日本方面亦對山東艦持續關注。5日下午6時左右，日本海上自衛隊在沖繩縣波照間島以南約300公里的海域發現山東艦航母編隊，其中包括導彈護衛艦柳州艦及綜合補給艦查乾湖艦兩艘護航艦艇。日本防衛省稱，接下來幾天，山東艦編隊一直在宮古島以南、台灣東部海域巡邏。

據日方統計，從7日至9日期間，山東艦艦載戰鬥機起降約80架次、艦載直升機約40架次。對於山東艦編隊組成，日本方直到軍演結束的10日才確認，055大驅延安艦已經加入山東艦航母編隊。而早在一天前，東部戰區發布的演習影片中已公布山東艦編隊包括一艘055型驅逐艦。

4月13日，日本防衛省稱山東艦編隊開始一路向西航行，在16日抵達距離沖之鳥礁（沖之鳥島）約710公里的海域。台灣前立委郭正亮稱，山東艦最近時距離美國關島僅500-600公里，累計起降艦載機約330架次，「有點刻意展示戰鬥力的意思」。值得關注的是，這也是自去年遼寧艦逼近關島500公里海域後，中國航母編隊再次靠近關島。

17日開始，山東艦向東航行，在22日回到台灣東部海域。期間日本海上自衛隊還拍攝到山東艦進行海上補給的照片。東艦編隊組成也多次發生變化，顯示它在這次遠海訓練中還進行了複雜的艦隊機動和重新編組。

據日本海上自衛隊統計，在4月17日至4月23日，山東艦搭載的艦載戰鬥機起降約180架次，艦載直升機起降約100架次。如果統計4月7日至23日的數據，山東艦艦載機的總起降數字約為610架次。