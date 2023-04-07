山東艦首進入西太平洋遠洋訓練　軍事專家：具很強針對性和實戰性

近日，國產航母山東艦及兩艘護航艦艇首次進入太平洋開始遠洋訓練。內地軍事專家認為，山東艦今次在西太平洋訓練是重要的軍事演訓，具有很強的針對性和實戰性。



國產航母山東艦及兩艘護航艦艇首次進入太平洋開始遠洋訓練。（新浪軍事）

日本防衛省周四（6日）發布消息稱，周三（5日）下午6時許，日本海上自衛隊在沖繩縣波照間島以南約300公里的海域發現中國海軍航母山東艦、導彈護衛艦柳州艦及綜合補給艦查干湖艦。

日本防衛省稱，這是日本自衛隊首次發現山東艦進入太平洋，海上自衛隊出動「澤霧」號驅逐艦前出監視山東艦航母編隊。日本防衛省發布的圖片顯示，在山東艦的甲板上停放了各類戰機，包括大批殲-15艦載戰鬥機以及直-18和直-9直升機。

對於山東艦首次進入太平洋開始遠洋訓練，內地軍事專家張學峰介紹，山東艦航母編隊出第一島鏈、赴西太平洋開展遠海訓練，是順理成章、水到渠成的。它選擇經巴士海峽進入西太平洋也是在情理之中的事情，畢竟山東艦的母港在海南三亞，選擇走巴士海峽最為便捷。

內地軍事專家宋忠平認為，山東艦首次赴西太平洋進行遠海訓練結束之際可以選擇從巴士海峽返回母港，也可以選擇從宮古海峽，穿越台灣海峽返回，作為西太平洋上的「新面孔」山東艦會利用好機會多到陌生海域訓練。

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據了解，目前，服役已有10年的遼寧艦正在大連造船廠進行維修，而中國首艘彈射型航母福建艦的海試已經指日可待。宋忠平表示，「中國海軍一艘航母在維修，一艘航母在訓練，一艘航母在戰備的格局即將形成，未來山東艦和遼寧艦可能會同時出現在西太平洋，進行雙航母編隊演練。但這只是基礎，對於當前我們面臨的風險和挑戰而言，三艘航母遠遠不夠。」

宋忠平說，中國需要更多的航母來維護國家主權、安全和發展利益，中國的航母事業以遼寧艦為起點，以福建艦為轉折，未來會使得中國航母的作戰能力有一個大幅度的提升。「當前山東艦和遼寧艦基本上是在相對母港而言比較近的西太平洋、南海等海域行動，未來將會深入到中太平洋、印度洋，甚至更遠的地方。」

宋忠平又分析，此次山東艦除了將在西太平洋組織開展殲-15艦載戰鬥機在第一島鏈外進行跨晝夜連續訓練和戰術飛行，還將舉行對空、對潛等作戰訓練課目，並提升艦機融合與編隊協同能力，進一步錘煉作戰籌劃、指揮控制、體系構建、兵力協同和綜合保障能力。「山東艦此次西太訓練就是一次重要的軍事演訓，具有很強的針對性和實戰性。」