梁振英晤新疆書記馬興瑞：助力當地產品開拓市場　促進經濟發展

內媒《新疆日報》報道，新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞、自治區主席艾爾肯‧吐尼亞孜昨日（6日）在烏魯木齊會見了率團來疆考察的全國政協副主席梁振英。



馬興瑞表示，新疆區位、資源、政策等優勢突出，開放發展勢頭好、潛力大，有基礎有條件在強國建設、民族復興中實現更大作為。希望在梁振英及香港各界人士關心支持下，進一步深化與香港各領域交流合作，用好香港融貫中西優勢，不斷擴大開放發展空間，促進國際人文交流，培育高質量發展新動能，推進中國式現代化新疆實踐邁出更加堅實步伐。

梁振英表示，香港作為國際貿易中心，與新疆在投資、開發、貿易等諸多方面有較大合作空間。將積極發揮作用，推動香港貿易優勢與新疆資源、產業等優勢更好結合，助力新疆產品更好開拓市場、打造品牌、提升附加值，促進新疆經濟社會發展和民生改善。

梁振英稱，新疆人文旅遊資源豐富，通過開通直航等方式，進一步加強兩地交流交往，有助於讓香港市民更好認識和了解新疆，促進相關產業發展。將推動香港更好發揮國際化平台功能作用，更多傳播中國新疆聲音，持續講好中國新疆故事，促進新疆和香港合作共贏，共同為國家發展貢獻力量。