亞洲最深井新疆塔里木盆地開鑽施工　井深9472米高過珠穆朗瑪峰

5月1日，中國石化部署在塔里木盆地的「深地一號」躍進3-3XC井開鑽。該井設計井深9472米，將刷新亞洲最深井紀錄，為中國進軍萬米超深層提供重要技術和裝備儲備。



在新疆阿克蘇地區沙雅縣，塔克拉瑪干沙漠的邊緣，設計井深超亞洲紀錄的「深地一號」躍進3-3XC井，在塔里木盆地正式開鑽施工。按照計劃，170天後，躍進3-3XC井會鑽探到地下9472米的位置。

「深地工程一號」是中國地球深部探測領域的重大工程，位於塔克拉瑪干沙漠的順北油氣田。目前包括「深地一號」躍進3-3XC在內，一共有49口垂直深度超過8000米的超深井。

亞洲最深井在塔里木盆地開鑽施工。（人民日報）

躍進3-3XC井深達到9472米，比珠穆朗瑪峰的高度還多出620多米。除了超深井具有的地質結構複雜、高溫、高壓、高含硫化氫等難題，該井還設計有3400多米的水平鑽進距離，刷新亞洲超深層鑽井水平位移紀錄。

中國石化江漢石油工程西北項目管理部經理介紹，當井深9000米時，井底溫度通常達到200°C，地層壓力150MPa以上。在世界上衡量鑽井難度的13項指標中，塔里木盆地有7項名列第一。

據介紹，業內將4500米到6000米的井定為深井，6000米到9000米的井為超深井，超過9000米的井為特深井。開發超深井難度極大，中國能源企業掌握超深層儲層立體成像技術，讓識別精度從過去的30米提高至現在的15米，提高開採的精度。

躍進3-3XC井深達到9472米，比珠穆朗瑪峰的高度還要多620多米。（人民日報）

中國石化西北油田分公司副總經理介紹，經過創新攻關，已探索形成一套世界先進的複雜超深層井身結構設計、配套技術和標準規範，實現中國關鍵核心技術的突破，鑽井周期從3年前的280天下降到最低的97天，準確度由60%提高至90%。

據了解，世界新增油氣儲量的60%都來自深部地層，深層、超深層已成為油氣重大發現的主要區域。