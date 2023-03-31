新疆黨委書記馬興瑞率團出訪中亞　會見哈薩克等三國總統、總理

新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞近日率團先後出訪中亞三國，與哈薩克、烏玆別克及吉爾吉斯的總統、總理會面。



馬興瑞先在3月27日在哈薩克阿斯塔納會見該國總統託卡耶夫，馬表示，哈薩克是新疆對外開放與合作的重要對象，中方願認真落實兩國元首達成的重要共識，進一步加強同哈薩克地方間各領域合作，全面深化經貿務實合作，推動基礎設施互聯互通，加強人文交流和友城合作，為打造中哈關係下一個「黃金三十年」、深化中哈命運共同體貢獻力量。在會見總理斯邁洛夫時，馬稱，新疆與哈薩克合作基礎堅實、前景廣闊，希望雙方落實好兩國元首達成的重要共識，進一步深化新疆與哈薩克地方間各領域務實合作，以實實在在的成果，為中哈關係不斷邁上新台階作出積極貢獻。

28日，在第二屆中國（新疆）—哈薩克斯坦毗鄰地區友好合作對話會上，新疆維吾爾自治區與阿拉木圖市簽署了締結友好區市關係意向書，與東哈薩克斯坦州、阿拜州、阿拉木圖州、傑特蘇州簽署了締結友好區州關係協議書，與傑特蘇州簽署了《中哈霍爾果斯國際邊境合作中心地方政府協調機製備忘錄》。

29日，馬興瑞會見烏玆別克總統米爾濟約耶夫。馬表示，新疆和烏玆別克傳統友好合作持續深化，近年來各領域交流合作不斷深入，雙方互利共贏發展未來可期。此次來訪，就是為了落實兩國元首重要共識，圍繞共建「一帶一路」，進一步深化雙方各領域合作對接，持續擴大新疆同烏玆別克地方間友好交往和綠色能源、互聯互通、現代農業、人文等領域合作，為譜寫中烏友好新華章作出新疆貢獻。期間，新疆維吾爾自治區與塔什幹州、撒馬爾罕州簽署了締結友好城市意向書。雙方有關企業舉行了合作項目簽約儀式。

馬興瑞在塔什幹同米爾濟約耶夫舉行會談。（觀察者網）

最後在30日，馬興瑞在比什凱克會見吉爾吉斯總統扎帕羅夫，馬表示，中方願通過此次訪問，進一步落實好兩國元首達成的重要共識，持續加強雙方各領域合作，完善合作機制，提升經貿、基礎設施、科教、人文、安全等領域交流合作水平，為開創中吉關係更加美好的未來注入新動力。而會見總理阿·扎帕羅夫時，他稱希望雙方落實好兩國元首達成的重要共識，加強地方間交流交往，推動基礎設施互聯互通、開放平台共建共享，持續深化經貿、農業、科技、教育、醫療、旅遊等領域合作，加快推進中吉烏鐵路項目前期工作，著力提升口岸建設水平和過貨通關能力，攜手開闢雙方合作更加美好、更加廣闊的前景。

馬興瑞和阿·扎帕羅夫之後簽署了新疆維吾爾自治區與吉爾吉斯共和國內閣意向備忘錄，並共同出席了新疆維吾爾自治區與伊塞克湖州締結友好城市意向書簽署儀式等。