京東方大舉控告三星面板專利侵權　中韓關係再生齟齬

中韓關係近來陷入緊張，雙邊產業接觸也出現摩擦。中國面板廠京東方集團最近向韓國三星集團接連提出7項涉及侵害發明專利權的控告案，其中6案將集中在5月18日開庭，引發外界關注。



《觀察者網》報道，據中國工商登記資訊平台「企查查」資訊，京東方集團同時由母公司及子公司出面，以原告身分新增9項法院開庭公告，案由都是「侵害發明專利權」糾紛。其中多達7項案件的被告是三星集團旗下關係企業，而7案中的6案將於5月18日在重慶開庭，另1案則要到2024年8月才在重慶開庭。

根據這項資訊，這些訴訟案中，原告除京東方本身外，還包括旗下的「重慶京東方顯示技術」有限公司及「成都京東方光電科技」有限公司。雖然案由都是「侵害發明專利權」，但目前無法得知具體內容。

近期大陸出現多個涉及京東方作為原告，三星為被告的開庭公告。（取自企查查）

至於三星集團，列為被告者則有「上海三星半導體」有限公司、「東莞三星視界」有限公司、「天津三星視界移動」有限公司、「三星半導體（西安）」有限公司及「三星（中國）投資」有限公司等中國子公司。

中國與韓國同為全球面板大宗出口國，兩國面板廠之間有關侵權糾紛始終不斷。根據報道，以往多數是三星及同屬韓國的LG對京東方提出警告，或是進而控告。例如去年，LG的OLED專利資產營運子公司曾向京東方發出侵權警告。2022年初，三星向蘋果抗議，拒絕默認京東方略微更改其鑽石排列技術（OLED像素結構專利設計），就生產適用於蘋果OLED面板的行為。

至於京東方此次為何大動作控告三星，報道指出，京東方目前僅表示，此事還在內部了解中，並未多作回應。