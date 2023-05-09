國家林草局：至2025年新建90個國家陸地生態系統定位觀測研究站

今日（5月9日），據國家林草局官方消息，至2025年，中國將新建90個國家陸地生態系統定位觀測研究站。



國家林業和草原局日前印發《國家陸地生態系統定位觀測研究站發展方案（2023—2025年）》（以下簡稱《方案》），提出將加快生態站建設，完善站點布局，提升研究水平，強化數據應用，優化管理服務，增強支撐能力，努力建成布局合理、功能完備、管理規範、運行高效、具有國際影響力的國家陸地生態系統觀測研究站網。到2025年，新建生態站90個，總數達到310個，基本完成站點布局。

《方案》明確，生態站建設將按照森林、草原、濕地、荒漠、城市、農田防護林、竹林和國家公園八大類進行科學布局。新建生態站要重點加強觀測儀器設備等基礎條件建設，提昇實時傳輸等信息化水平，提升聯網觀測能力。重點支持建成10年以上生態站的老舊儀器設施改造升級，提升高精度數據自動採集、數據傳輸能力。

《方案》提出，將重組生態站管理委員會，設立森林、草原、濕地、荒漠、城市、農田防護林、竹林和國家公園專家組，建立協作與溝通機制，推進生態站網體系建設。加快標準化建設，完善草原、國家公園、農田防護林等相關標準，強化數據規範化採集、整理、匯交和保存。建立以財政投入為主，地方配套、社會投入等多渠道籌資的辦法，保障生態站建設。圍繞國家、區域重大生態問題，進行聯網長期定位觀測與集成研究，提高數據產品服務能力，定期發布陸地生態系統觀測數據及評估報告，服務林草事業高質量發展。