植樹節｜國家林草局：中國森林面積2.2億公頃　佔全球四分一增綠

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-12 20:05

今天（3月12日），是中國的第43個植樹節。中國國家林業和草原局副局長、中國森林資源核算研究項目領導小組副組長彭有冬表示，近年來中國開展大規模造林和天然林修復，全球增綠四分之一來自中國。目前，中國森林面積達到2.2億公頃，森林蓄積175.6億立方米，森林植被總碳儲量91.86億噸，年均增長1.18億噸，年均增長率1.40%。

今天（3月12日），是中國的第43個植樹節。（北京日報）

彭有冬表示，近10多年來，中國通過實施諸多林業生態工程，開展了大規模造林和天然林保護修復，森林資源得到了有效的保護和發展，森林面積和蓄積均有較大幅度增長，森林碳匯量也大幅度增加。據第九次森林資源清查結果數據顯示，2014年至2018年，中國森林面積、森林蓄積量實現雙增長，森林覆蓋率從21.63%提高到22.96%。

彭有冬說，2018年中國森林面積和森林蓄積分別比2005年增加4509萬公頃和51.04億立方米，森林面積和蓄積連續多年增長，成為同期全球森林資源增長最多的國家。「目前，中國人工林面積7954.28萬公頃，全球增綠四分之一來自中國，中國是世界上人工林面積最大的國家」。

中國植樹節節徽。（網上圖片）

去年，中國對外承諾二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值。彭有冬指，森林作為陸地生態系統的主體，是陸地生態系統中最大的碳庫，森林植被通過光合作用可吸收固定大氣中的二氧化碳，發揮巨大的碳匯功能，並具有碳匯量大、成本低、生態附加值高等特點。「伴隨中國森林質量不斷提升，具有較高的固碳速率和較大的碳匯增長潛力，對中國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值、2060年前實現碳中和都具有重要作用」。

中國植樹節定於每年的3月12日，是為激發人們愛林、造林的熱情，促進國土綠化，保護人類賴以生存的生態環境，通過立法確定的節日。1979年2月23日，五屆全國人大常委會第六次會議根據林業總局的提議，通過了將3月12日定為中國植樹節的決議，將孫中山先生與世長辭之日定為中國植樹節，也是為了緬懷孫中山先生的豐功偉績，象徵孫中山先生生前未能實現的遺願將在新中國實現。

彭有冬表示，全球增綠四分之一來自中國。（北京日報）

（中國新聞網）