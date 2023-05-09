李鐵將被正式轉送看守所　家屬可聘律師探望？知情者：見不到本人

去年11月，前國足主帥李鐵因涉嫌嚴重違法被查。內地足球專家兼體育記者冉雄飛周二（9日）爆料，李鐵將被正式轉送至看守所，其家屬已收到可聘請律師探望的告知。



2020年1月，李鐵出任國足主帥，2021年12月辭職。（視覺中國）

冉雄飛表示，李鐵調查的留置期即將達到六個月上限，即將從湖北某地轉送至正式的看守所，他的家屬亦得到了可聘請律師探望和了解案情為其提供辯護的通知。

冉雄飛稱，據傳李鐵的妻子龍菲已聯繫了專業的辯護團隊，組團為李鐵做案件辯護人。由於李鐵的涉案金額較大，案情亦較為複雜，因此律師團隊的聘請費用不低，但具體情況不知。

冉雄飛又補充，「李鐵案件的相關涉案人，在留置期間是可以請律師的，但是會見權受限，律師也見不到涉案人本人」。

李鐵退役後先後擔任廣州恆大淘寶俱樂部隊助理教練、中國男足國家隊助理教練、華夏幸福俱樂部隊主教練、武漢卓爾俱樂部隊主教練以及國家男子足球選拔隊主教練。（路透社）

公開資料顯示，現年45歲的李鐵曾代表國足參加過2002韓日世界杯，退役後先後擔任廣州恆大淘寶俱樂部隊助理教練、中國男足國家隊助理教練、華夏幸福俱樂部隊主教練、武漢卓爾俱樂部隊主教練以及國家男子足球選拔隊主教練。

2020年1月，李鐵出任國足主帥，2021年12月辭職。去年11月，李鐵涉嫌嚴重違法，接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。