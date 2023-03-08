兩會｜彭博：國務院機構改革後　金融監管員工或減薪50%以上

中國啟動國務院機構改革，進一步加強對金融行業的監管，美媒彭博社8日引述消息報道稱，金融監管機構工作人員面臨大幅減薪，薪資待遇可能減少50%以上。



根據7日公布的國務院機構改革方案，中國將組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管。中國人民銀行、國家外匯管理局、國家金融監督管理總局和中證監的工作人員將納入國家公務員統一規範管理，執行國家公務員工資待遇標準。

彭博社引述知情人士報道稱，基於上述改革要求，對於在銀保監基礎上組建的國家金融監督管理總局以及中證監的一些職員，他們的薪資待遇可能減少50%以上。

知情人士又稱，中證監和銀保監等機構職員目前的工資待遇大大高於國家公務員標準。包括所有福利在內，中證監部分初級員工目前每月收入在2萬元（人民幣，下同）左右，而機構改革後可能會降至不到1萬元。

報道又稱，降薪有可能會削弱金融監管機構前線工作人員防控金融風險的動力。