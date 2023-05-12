汶川地震十五周年　當年孩子：無懼缺陷踏T台、從被救者變救人者

今日（12日）是汶川大地震十五周年紀念日，這場規模達8級的浩劫奪去了近7萬條生命，傷者更是不計其數，無數人的命運因此改寫。然而，除了黯傷的事實，當年誕生一個又一個的生命奇蹟，亦是值得銘記。內媒便追蹤一批當年在劫難中堅強活下來的少年們的現況，他們有的已成為消防員，以生命影響生命；有的踏上T台，無懼身上有關災難的印記；有的成為模範空降兵，追上當年偶像的腳步。雖然境遇不同，但相同的是，他們皆以積極的態度揭開人生的新篇章。



救人不分時空 「汶川哥哥」柔情今昔呼應

2008年5月12日14時28分04秒，四川阿壩藏族羌族自治州汶川縣發生8.0級地震，造成約7萬人遇難、1.8萬人失蹤，另有逾37萬人不同程度地受傷。

據《海報新聞》報道，盛于峰作為解放軍一員有份參與救災，當年他被拍到微笑地抱著一名剛剛轉移到安全地帶的嬰兒，照片傳開後被稱為「地震中最柔情的微笑」。事過境遷，如今，相中女嬰已亭亭玉立，名叫肖雅雯，與盛于峰更結下乾親，叫他「盛爸爸」。

去年9月，甘孜藏族自治州瀘定縣發生6.8級地震，造成至少93人死亡，另有25人失聯、至少423人受傷。

當時，上述照片再度被提起，而左手手臂有「汶川」臂章的消防員張自立抱著一名嬰兒從災區疏散，成為別人口中的「汶川哥哥」，與盛于峰在不同時空為世人帶來感動。

「汶川哥哥」張自立與盛于峰在不同時空為世人帶來感動。（人民日報）

據報汶川地震時，張自立剛讀小學一年級，其家園在地動山搖下倒塌，彼時趕來救援的解放軍和消防搭起帳篷，送來即食麵，為大家解決生活急需。去年5月，已長大成人的張自立加入森林消防隊伍，不到4個月就參加了廣安鄰水、瀘州合江縣森林火災撲救任務和瀘定地震救援，「因為我以前經歷過5·12地震，就想著長大以後當兵，像他們一樣救援」。

而像張自立這樣背景的人不在少數，其戰友、班長彭科介紹道，是次四川森林消防總隊阿壩支隊汶川大隊參與救援的一共74人，當中許多都來自汶川，平均年齡二十七八歲。

張自立抱著一名嬰兒從災區疏散。（央視）

踏T台還成省人大代表 「鋼腿女孩」：缺失無阻熱愛生活

2008年，時年11歲的牛鈺在地震中被石板壓在了坍塌的教室廢墟下，但堅強的她堅持了三天三夜，終於等來了救援，「我當時在廢墟下面，救我的解放軍小於叔叔一整夜貼在石板裡，把手伸進來拉我，他那時候是我全部的希望」。不過，雖然從鬼門關逃出，但牛鈺永遠失去了右腿，這也成為她一身的印記。

縱然如此，但曾經的劫難沒有成為她的障礙，如今，性格樂觀的牛鈺已是擁有百萬粉絲的影片博主和平面攝影師，不但以「鋼腿俠」自稱，還在2021年作為唯一一名受邀參加的肢殘模特，踏足上海時裝週的T台走秀。去年，她被共青團四川省委授予「四川青年五四獎章」；5個月前更當選四川省第十四屆人大代表，成為本屆四川省兩會中年齡最小的人大代表之一，「不完美又怎樣，我們依然可以閃閃發光」。

曾經的劫難沒有成為牛鈺的障礙。（影片截圖）

實現當年諾言 模範空降兵連排長續寫勇士精神

汶川地震期間，災區道路嚴重損毀，令地面救援部隊難以抵達，位於震中地帶的茂縣更成「孤島」。彼時，空軍15名傘降隊員在缺乏地面指揮引導、標識及氣象資料的情況下，從4999米的高空一跳，在地震發生46小時後以第一批救援力量進入茂縣救援，獲當地百姓哭喊「我們終於有救了！」，成為一段佳話。

程強當年送別空降兵時，高舉「長大我當空降兵」的橫幅。（央視）

男孩程強當年送別空降兵時，高舉「長大我當空降兵」的橫幅，因為被攝影師記錄下來。他長大後也兌現了當年的豪言。2015年，他進入了黃繼光生前所在的六班，如願成為一名空降兵，2017年還成為空降兵某部「黃繼光班」第38任班長，之後更作為受閱隊員參加慶祝中華人民共和國成立70周年大閱兵。如今，褪去青澀的程強還擔任了模範空降兵連的排長。

褪去青澀的程強還擔任了模範空降兵連的排長。（央視）

「重傷天使」學醫：盡我的力量幫助更多人

2008年，正在學前班上美術課的朱宇被房屋砸傷，昏迷足足8天才醒來，還失去左腿，當時不懂什麼情況的她還問爺爺自己的腳什麼時候能長出來。雖然話語聽在成年人耳中令人黯傷，但朱宇總能用微笑，以積極的一面感動大家，因此得了「重傷天使」的綽號。

樂觀一面讓朱宇熬過了漫長而艱辛的康復訓練，最後在義肢幫助下展開新生。去年，她更成功考上成都中醫藥大學。當被問及學醫的原因時，朱宇答道，自己爺爺是鄉村醫生，當醫生是她一直以來的夢想，故她希望延續爺爺的精神，幫助更加多的人。

從被保護的孩子到保護孩子的大人

5月6日13時01分，瀘州發生3.7級地震，引起外界關注。當時，一間幼稚園的老師們訓練有素、臨危不亂，第一時間逆行狂奔，三步並作兩步跑上樓梯，沖向各自的班級，把大多在午睡的孩子喊醒拉走，且一個都不能少。就這樣，在不到2分鐘的時間內，共10個班、242個孩子安全撤離。

據梁姓園長介紹，這些幼師大都在20歲左右，當中許多是經歷過汶川地震的90後和00後。而事跡曝光後，許多網民為之感動，認為當年被保護的孩子長大了，如今換成他們來保護孩子。