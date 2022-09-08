四川為何地震頻發？　專家：或與2008年汶川地震有關

9月5日，四川甘孜州瀘定縣發生黎克特制6.8級地震，震源深度16公里。

中國地震局公開信息顯示，過去5年間，四川共發生549次地震，而本次地震是繼2017年九寨溝7級地震後，最大的一次地震。

成都理工大學副校長、地質災害防治與地質環境保護國家重點實驗室常務副主任許強表示，相關研究表明，四川地震頻發或與2008年汶川地震及2013年蘆山地震有關。



《健康時報》報道，許強介紹，四川有一個Y字型構造帶，右支是龍門山斷裂帶——北起廣元市青川縣、通過綿陽北川縣、阿壩州汶川縣，一直到雅安蘆山縣都屬於這條斷裂帶；鮮水河斷裂帶是另外一個分支——從西藏境內經甘孜州康定市一直延伸到涼山州境內；Y字最下面的大樹杈則是安寧河斷裂帶。

他解釋，本次地震位於鮮水河斷裂帶，此處在歷史上經常發生地震，大部份的等級都是6、7級，平均2、30年為一個周期。該區域地震活動強烈，1700年以來沿該斷裂帶發生震級7級以上地震8次，空間距離最近的為1786年6月1日四川康定-瀘定7.75級地震，時間最近的為1973年2月6日四川爐霍7.9級地震。

相關研究表明，2008年汶川8級地震以及2013年蘆山7級大地震後，鮮水河斷裂附近庫侖應力明顯增加，斷裂帶走滑速率存在自北西向南東遞增現象，具備誘發大地震的可能性，相當於激活了這部分地區。

許強表示，地震過後一般都會發生餘震，餘震的震級大多較小。他又稱，現時處於雨季，中國西南地區秋季會多雨，四川盆地要小心「華西秋雨」。

他強調，今年的華西秋雨已經開啟，雖然秋雨的降雨強度往往是綿綿細雨，但特點是持續時間長。由於地震過後有很多局部的垮塌和山體滑坡，民眾及救援人員需特別注意，小心局部的垮塌和落石。