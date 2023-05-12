一句話惹禍　上海6歲男童指摘鄰居放狗無牽繩　竟遭打至腦震盪

近日，上海一名6歲男童指摘鄰居遛狗沒有牽繩，行為錯誤，結果竟被打到腦震盪。周五（12日），涉事狗主孫某因涉嫌尋釁滋事罪被依法採取刑事強制措施，上海市虹口區人民檢察院已提前介入案件。



事發於今年5月2日上午，在虹口區墨翠里小區。據男童父親周先生介紹，當日其母帶兩個孫子在小區的兒童樂園玩耍，不久，一隻站起來可到成年人腰部的大狗衝了上來，並向他母親撲去，而狗主全程冷眼旁觀。

狗主一巴掌狠狠地朝孩子的頭抽去。（「上海新聞廣播」微信公號）

此時，周先生6歲的大兒子說了一句「叔叔（狗主）你看這上面寫的，寵物不許入內」，結果對方馬上衝過來，指著孩子說「你有本事再說一遍」，然後一巴掌狠狠地朝孩子的頭抽去。

事後，狗主若無其事地回到座椅，似乎毫無愧疚之意，而周先生的兒子當晚出現嘔吐、流鼻血、意識喪失等多種症狀，被醫生診斷為腦震盪，心理上也出現應激反應。周先生的母親則因為這件事而心臟病發作。

周先生透露，小區平時有很多人遛狗，經常有不牽繩的情況，這亦是導致這次矛盾衝突的原因之一。另有居民表示，今次已非第一次發生狗追人的事件，而小區的孩子很多，隱患一直存在，故希望在兒童樂園等地加裝監控。

物業經理對此表示，會與居民多加探討，徵詢相關意見；虹彩居民區黨總支第一書記于斯驕則表示，冀透過座談、黨員活動、每周四的公益勞動日等方式加強文明養犬宣傳。