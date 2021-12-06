雲南邵通推最嚴遛狗令：僅限午夜至凌晨6時　且須為狗「戴口罩」

12月3日，雲南省昭通市昭陽區城管局發布《關於規範中心城區養犬管理的通告》， 當中限制犬隻在早上6時至凌晨0時內禁止進入包括「中心城區主次幹道、背街小巷」在內的公共區域，還規定犬隻必須戴口罩。

此事在網絡上迅速引起熱議，有網民建議「全國推行」，但也有人質疑是否執法過度。



12月3日，昭陽區城市管理綜合執法局發布了《關於規範中心城區養犬管理的通告》（以下簡稱《通告》），針對「依然存在部分市民違規遛犬、未栓繩溜犬，犬隻隨地便溺、損毀綠地、擾民，流浪犬、大型烈性犬傷人事件等問題」，為進一步規範城區不文明養犬行為進行通告。

《通告》顯示，禁止犬隻進入公共區域，要求凌晨0時至早上6時外出溜犬必須栓繩、犬隻佩戴口罩，養犬人及時清理犬隻排洩物，此外要求早上6時至凌晨0時內禁止進入包括「中心城區主次幹道、背街小巷」在內的公共區域。

12月4日，有網民在人民網領導留言板上給當地政府留言稱：「規定養犬人只能凌晨12點到六點進行遛狗，其他時間段禁止犬隻出門，包括街道小巷。這一規定既不文明也不合理，甚至沒有一點人情。文明養犬應當是出門牽繩，撿屎狗屎糞便，若未文明遛狗，可給予處罰教育。而不是一刀切，禁止狗狗出門 …… 夜間十二點到六點，是否執法過度了。」

12月5日上午，昭陽區城市管理綜合執法局一值班人員回應事件指，該《通告》由上級部門領導批示後發布。昭陽區城管局鳳凰執法大隊和龍泉執法大隊工作人員則表示，《通告》規定的「犬隻佩戴口罩」，是要求佩戴「防咬口罩」而非防疫口罩，此外具體執法時建議市民們能「把垃圾袋和寵物的栓繩準備好，文明養犬」。

當地城管局是否可以規定養犬人遛狗時間？上海大邦律師事務所律師丁金坤認為，城管作為執法者須依法行政，不能擴大或減少執法的範圍，缺乏法律依據的《通告》是無效的。「該地方性規定，可徵求意見修正後執行，而不是讓城管自己擴大規定來執行。其次，立法語言要嚴謹，譬如何謂『背街小巷』，須有定義才有可操作性。」