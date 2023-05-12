李大釗孫女病逝　生前經營微博帳號分享中國近代相　擁逾百萬粉絲

中共創始人之一李大釗的孫女日前病逝，值得注意的是，她生前經營的擁有近116萬粉絲的微博帳號「看老照片」亦就此停更，不少網民直言不捨，「謝謝阿姨曾帶來的歷史畫面，很珍幸。」



李大釗的孫女李虹日前病逝​​​。（微博＠看老照片）

周四（11日），「看老照片」發布一條微博稱，「大家好，我是本微博帳號所有人的孩子。我母親於昨日夜間因病未治去世，本微博停止更新。生前經營這個微博是我母親的重要要求神支撐柱，希望發布的內容能給大家帶來快樂。」

「看老照片」自2010年3月19日加入微博，合共發布過14943條微博，內容包括分享展現中國近代史的老照片和貓咪，發布時間大多在深夜。「看老照片」擁有人李虹，是李大釗次子李光華的女兒，生前是中共中央黨校圖書館原研究員。但值得一提的是，在14943條微博中沒有一條出現「李大釗」關鍵字，被人認為是低調謙遜及大隱隱於市的精神。

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而微博帳號「頤和吳老」向內媒證實，「看老照片」為李大釗孫女李虹的帳號。據了解，「頤和吳老」曾在上世紀五十年代與李虹生活在同一個大院內，與李虹的哥哥較為熟悉。

微博帳號「科學未來人」亦留言指，「大概知道阿姨為什麼關注我，原來她是李大釗先生的孫女李虹女士。我曾經多次分享李大釗先生的相關老照片、當年媒體報道、其他檔案資料。」

李大釗是中共創始人之一。（廣州日報）

李虹去世的消息登上微博熱搜，令不少網民深感惋惜：

「烈士後人，以老照片的形式向大家一直默默的分享快樂和正能量，致敬！」

「原來您是李大釗孫女！沒想到以這樣的方式認識您，一路走好。」

「很早就關注了老照片，現在才知道這個博主是李大釗的孫女。」

「微博真的是一個神奇的地方，有喧囂也有真誠，能在這裡認識到大家真的挺好。李女士，一路走好！」

「在這個烏煙瘴氣的微博上，仍有很多人在持續的去做有意義的分享。這種對生活的熱情和負責態度，也會激勵到更多人。並不是所有人都流量至上，不是所有人都罔顧道德底線，總有丹心照汗青。可敬的李虹女士，走好！」

