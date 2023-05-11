河源預製菜燉湯首次出口香港　海關快速驗核助開拓海外市場

隨着消費者生活方式的改變，預製菜正成為當下食品產業風口。近日，經廣州海關所屬河源海關檢驗監管合格，河源市飯飯得食品科技有限公司生產的1200盒預製傳統燉烏雞湯順利進入香港市場，這是河源的預製菜燉湯首次出口香港。今年以來，河源共出口預製菜55批189.1噸，貨值583萬港幣。



河源市飯飯得食品科技有限公司是一家集食品開發、生產、配送及銷售於一體的專業食品加工企業，此前產品以內銷為主。 「預製菜燉湯方便快捷美味，是很不錯的預包裝產品，為了抓住市場機遇，我們着力開發出口市場。這是我們第一次出口，對企業備案、檢驗檢疫標準、出口手續辦理等都不甚了解，海關在了解我們的計劃後，多方扶持，『一對一』提供政策指導，幫助我們成功打開海外市場，找到拓寬產品銷量的新路子。」該公司品控經理溫子浪說。

為服務支持培育發展預製菜產業，支持企業搶抓海外訂單，河源海關第一時間為企業提供預製菜出口相關政策、法規等諮詢解讀，從生產備案到出口通關提供全鏈條跟蹤服務，指導企業嚴把原材料及成品質量關。同時開設屬地查檢「綠色通道」，實施快速驗核、即報即放的通關模式，壓縮通關時間，讓預製菜駛入出口「快車道」。

河源海關副關長吳文君表示，海關將繼續強化監管優化服務，從源頭管理、生產標準到出口通關全鏈條發力，加強食品安全衛生控制，幫扶企業抓住預製菜這一新興產業「風口」擴大出口，服務河源預製菜產業高質量發展。

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