馬斯克訪華或宣布「廉價版Tesla」新車信息　與寧德時代高層會面

據內地《每人Auto》傳媒引述知情人士報道，美國電動車企Tesla行政總裁馬斯克﹙Elon Musk﹚於本周六（8日）起訪問中國，並可能於10日前往Tesla在上海的超級工廠視察。訪華行程中，馬斯克還計劃與內地電池廠商寧德時代高層會面。同時計劃拜訪內地政府部門。



中國市場是特斯拉僅次於美國的第二大市場，上海超級工廠則是特斯拉全球最大的生產中心。報道猜測，馬斯克此次訪華或與正在籌備的下一代車型有直接關係，可能會宣布新車型的相關信息。據36氪報道，Tesla計劃生產一款售價在15萬人民幣左右的車型，被稱為「廉價版Tesla」，產能計劃高達400萬輛。

其中，北美超級工廠將承擔200萬輛，墨西哥的蒙特雷工廠會是這款新車型的產能主力；德國柏林工廠承擔100萬輛，另一個重要的工廠則是中國上海超級工廠，也承擔100萬輛。全新車型或於2025年下半年上市。

此前，比亞迪董事長王傳福接受採訪時宣稱，在人民幣10萬至20萬元的產品價格帶，比亞迪有定價權。Tesla亦的確沒有相應的車型能夠在20萬元以下的領域吃到市場紅利。因此，「廉價版Tesla」對於下一階段的Tesla而言，無比重要。

由於「廉價版Tesla」降價成本壓力較大，而寧德時代的磷酸鐵鋰電池價格較其他類型電池更便宜。因此消息人士透露，若行程允許，馬斯克將與寧德時代高層會面，洽談新型車合作方式。「雙方在目前的合作方面和後續新車型合作的提升空間還很大，Tesla方面期待能進一步推進雙方更深入更順暢的合作。」

另外，據《彭博》此前報道，3月間已傳出Tesla與美國白宮官員討論了尋求與寧德時代在美國建立電池工廠的計劃。Tesla考慮出地出錢，在德州與寧德時代合作；特斯拉將擁有和經營工廠，同時從寧德時代獲得技術許可。