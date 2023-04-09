Tesla上海再建超級工廠　料初期年產1萬台Megapack電池

美國電動車企Tesla將於上海興建儲能超級工廠（Megafactory），初期規劃年產1萬台超大型商用儲能電池（Megapack），是該公司在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。



4月9日，Tesla與中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管理委員會簽約。據介紹，Tesla儲能超級工廠將規劃生產超大型商用儲能電池，初期規劃年產商用儲能電池可達1萬台，儲能規模近40GWh，產品提供範圍覆蓋全球市場。

Tesla儲能超級工廠項目計劃於2023年第三季度開工，2024年第二季度投產。

上海市政府副秘書長莊木弟表示，5年前，Tesla上海超級工廠項目創造了全球矚目的「上海服務、臨港速度」，助力上海成為新能源汽車產業發展的新高地，今日又見證Tesla儲能超級工廠項目的落地簽約，必將成為推動上海新型儲能產業發展和綠色低碳轉型的重要力量。

據了解，可再生能源的未來有賴於大規模儲能。Tesla超大型商用儲能電池可以支持千兆瓦時規模的低成本、高密度公用事業項目，靈活性是該電池的一大特點。它能隨時能與電池模塊、逆變器和溫度系統集成安裝，幫助電網更加穩定、可持續。