中國公安部發布道路安全宣傳片　被質疑嘲諷印度文化

中國公安部日前發布一段宣傳道路安全的影片，因片中演員裝扮成印度人模樣，演唱中文填詞的印度神曲《Tunak Tunak Tun》，被質疑嘲諷印度文化。



「中國警方在線」上傳了一段內地網紅「豪哥哥」的搞笑影片。（中國警方在線）

據報道，中國公安部上周六（6日）在官方帳號「中國警方在線」，上傳了一段內地網紅「豪哥哥」的搞笑影片「看我的摩托噠噠噠」，稱「警方提醒，後排落座也應繫上安全帶。騎摩托車時要牢記，無盔（安全帽）不上路！」以宣傳道路安全規則，相關影片在Youtube中亦有人轉載。

影片長約1分鐘，「豪哥哥」等3名男演員騎乘電單車，面部塗黑並頭戴疑似錫克教頭巾，以誇張的動作模仿上世紀90年代盛行於印度的舞姿。他們看中坐在汽車後排的3名皮膚白皙、身著印度傳統服飾紗麗的女子，並頻頻示好更邀請一同去兜風，還因此與駕駛汽車的男子互相揶揄。最後3名女子下車與「豪哥哥」等3人共舞。

而相關影片發布後引發廣泛關注，有印度專欄作家Aadil Brar在Twitter發文稱，「他們嘲諷印度、印度人和寶來塢太過分了。」並直言中國公安部引用這樣的影片實在「荒唐」，抨擊此舉是種族主義作祟，更貶抑印度文化。

據了解，影片採用印度神曲《Tunak Tunak Tun》作為伴奏，上世紀90年代在中國曾風靡一時。有內地網民還調侃說，這是「印度軟實力」的象徵、「這是不是文化輸出」。亦有不少內地網民表示影片搞笑，直言「印度人看到要氣死了」。