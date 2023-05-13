「武統台灣」熱過頭　日媒：北京試圖以「四面作戰論」降溫

「武統台灣」的討論近年成為內地輿論場上一波顯學，但近期開始流傳另一股說法，宣揚「現在決定強行統一台灣不切實際」，外媒分析指，為平息「武統台灣」言論，官方放寬了辯論尺度，也刻意讓恐陷四面作戰的觀點在內地網絡發酵。



日媒報道，內地網絡正出現引人注目的現象：突然之間，關於中國武力統一台灣的各方辯論禁令似乎被解除了。

報道稱，一種不同於目前風向甚至禁忌的觀點已被允許流傳，亦即現在決定強行統一台灣是不切實際的，甚至是危險的，「這是全新的現象」。報道以支持這項見解的論點和標題一直留在網絡上，且沒有被官方審查機構刪除為例，假定這清楚表明當局接受了這個謹慎立場。「可以肯定地說，中國領導高層打算讓它流傳，至少在一定程度上傳播。」

這些直陳不諱的網絡議論不僅恰在今年5月19日在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會之前出現，而且也跟這場峰會息息相關。為了「台灣海峽的和平及穩定」，日本、美國和其他G7國家預料會加強合作框架，以防止北京動用武力改變現狀。

美國軍力指數報告指出，中國大陸武統台灣能力升高。（資料圖）

報道指出，就目前情況而言，一些匿名撰寫、徹底否定官場上鷹派「戰狼外交」的文章正在各大網站上被轉載，內容略有更動，標題調性也越來越強烈：他們都強調中國陷入「四面作戰」的可能性，暗指中國會被四方敵軍包圍。另一種看法也越來越多人相信，即高喊「武統台灣」的人是「傻子」。

細究「四面作戰」所指，第1條戰線是中國軍隊將於台灣海峽和周邊地區面對美國、日本和台灣軍隊。在第2條戰線上，中國部隊將在朝鮮半島對抗美國及韓國軍隊。

第3條戰線，中國會在南海和南太平洋迎戰美國和澳洲軍隊。最後的戰線，則是中國軍隊將於國內西南方邊界對抗印度軍隊。

「那些在中國推動『四面作戰』理論的人士，充分意識到最近的國際局勢發展。如果被迫四面作戰，中國軍力肯定會被分散，並處於明顯劣勢。」

報道引述一位熟悉中國黨政輿論的消息人士表示，莫斯科設下了「不好的例子」，如果中國軍隊沒能迅速以武力攻下台北，而是陷入類似俄羅斯的失敗該怎麼辦？結論是「目前試圖以武力統一台灣是一場非常危險的賭局」。

此外，內地輿論動向也成為問題。部分內地民眾開始真的相信，在不久將來會為台灣爆發戰爭，中國部隊會對抗強大的美國軍隊。

隨着大陸領導人習近平早前不承諾放棄對台使用武力，不少輿論亦憂慮台灣被「武統」的後果。（資料圖片）

儘管中國的戰狼外交官揚言要對美國開戰，但武裝衝突並不一定會發生。但部分因為這些外交官的挑釁言論，一些普通中國百姓開始認為早日透過武力統一台灣是可能發生的。

雖然北京當局一貫表態，不排除用武力統一台灣，但中方的軍事和安全專家從過往經驗知道這麼做會非常困難。因此，有必要暫時平息因戰狼宣傳而激起的輿論熱潮。

如果中國處於備戰狀態的印象持續增強，習近平領導團隊的戰略選項也會減少。若形成台灣戰爭一觸即發的印象，這也會阻礙外國企業向中國擴張，更別說可能造成中國資產外流，這對中國經濟影響將是巨大的。

報道指稱，要消除這種戰爭觀念，需要某種合乎邏輯的解釋。因此，「四面作戰」觀點被有效運用，甚至被證明對習近平來說是方便好用的手段。