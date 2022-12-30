台灣民主基金會民調：逾七成台人願為抗中武統而戰

台灣民主基金會今（30）日發布一份民調，結果顯示若因「台灣宣布獨立」，導致中國大陸攻打台灣，有63.8%受訪者表態願為保衛台灣而戰，若北京「為了統一」對台動武，則有71.9%受訪者願為保衛台灣而戰。



2022年3月12日，蔡英文視察台軍206旅新式教召部隊。（台總統府供圖）

台灣民主基金會今天公布「2022 台灣民主價值與治理」民意調查報告 。民主基金會表示，今年與過去4年來持續委託台灣政治大學選舉研究中心，調查台灣人對民主的態度及防衛台灣的決心，結果顯示台灣民眾對於保衛台灣已有相當共識與決心。

調查顯示，若因「台灣宣布獨立」導致中國大陸攻打，63.8%受訪者表達願為捍衛台灣而戰，27.8%受訪者表達不願意。

然若北京動武起因是為了「統一台灣」，表達願為捍衛台灣而戰的比率則上升到71.9%，表達不願意的比率下降至19.3%。

傳統的無導引火炮，幾乎在現代戰場沒有任何價值，台軍還保有許多此種裝備。（台灣國防部提供）

調查結果顯示，對於民主的態度，雖有73.8%受訪者認同民主也許會有問題，但仍是「最好的制度」。對於目前台灣民主政治實行的情形，僅有一半（50.8%）受訪者感到滿意，其中選填「非常滿意」的比率占8.7%；另有42.1%受訪者感到不滿意，其中選填「非常不滿意」的比率占16.1%。展望台灣民主政治未來發展，53.6%受訪者表示樂觀，36%受訪者表達悲觀。

民主基金會表示，今年也調查民眾對假消息影響的看法，結果顯示，90.5%受訪者認為假訊息對台灣民主政治發展會有危害，認為幾乎沒有危害的比率僅4.3%。

隨着大陸領導人習近平早前不承諾放棄對台使用武力，不少輿論亦憂慮台灣被「武統」的後果。（資料圖片）

這份民調以台灣地區（不含金、馬）年滿20歲以上成年人為對象，以市內電話、手機進行獨立樣本訪問，執行期間為2022年5月18日至5 月23日。市話、手機各完成825、439個有效樣本，以95%信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差為正負2.76%。

台灣民主基金會是台灣外交部主管的公設財團法人。