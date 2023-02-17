台民調：逾半數對蔡英文兩岸政策不滿　不同意放棄獨立就能避武統

台灣二十一世紀基金會周五（17日）發布「台海安全民調」結果，顯示逾半台灣民眾對蔡英文總統兩岸政策不滿，同時，也有逾半民眾認為，台灣放棄獨立並不可阻擋大陸實行武統。



民調在1月1日至4日進行，結果顯示，僅有39.6%受訪者對蔡英文執政期的兩岸政策表示滿意，高達52.6%不滿意。同時，32.4%受訪者認為由國民黨推動兩岸關係比較放心，22.4%則對民進黨比較放心，18.4%表示都不放心。

就目前兩岸關係，高達82%受訪者以「越來越不友善」來形容這一年來中國大陸對台灣的態度，47.5%認為兩岸可能發生軍事衝突或戰爭，但也有46.9%表示不可能。就政府延長兵役政策，79%受訪者表示支持，僅16%不支持。就兩岸經貿，49.8%表示應增加與大陸的經貿往來，35.5%認為應降低。

二十一世紀基金會在台大醫院國際會議中心舉辦「台海安全論壇」，並發布民調結果。 （聯合報）

一旦兩岸發生戰爭，30.7%受訪者表示，民眾與其親友會「順其自然」；21.6%表示願意積極抵抗，4.9%表示會從軍，兩者約佔27%；17.1%表示將逃離、避戰。另外，僅有10.1%認為美國會出兵來台協助作戰，不過高達70.5%受訪者認為，兩岸真發生戰爭的話，大多數台灣人會加以抵抗。

對於台灣未來，40%受訪者同意台灣宣布保持中立就可阻擋大陸武統，不同意的則達53.7%；31.1%同意台灣若放棄台獨，大陸就會放棄武統，不同意的則高達62.7%。

中山大學政治學研究所所長劉正山表示，民眾對兩岸發展帶有審慎樂觀情緒，既期待提升防衛，也期待和平與機會。台北大學公共行政暨政策學系教授劉家薇則表示，年輕世代傾向認為應該增加與大陸的經貿往來，卻特別不同意放棄台獨或宣布保持中立，就可以避免大陸武統發生，這突顯年輕世代政經分離、務實國防的態度。