市佔超趕神速　比亞迪強勢挑戰寧德時代「電池王」寶座

中國新能源車電池龍頭寧德時代，蟬聯多年的王座即將受到挑戰，4月寧德時代裝車量10.3 GWh，雖居榜首，但當月市佔率僅為40.83%，創近一年新低。不過，比亞迪裝機量增長近九成，市佔率近30%，距離王座越來越近。



比亞迪近來頻傳捷報，今年1月30日公布業績顯示，比亞迪2022年在全球銷售新能源車186萬輛，超車特斯拉，奪下全球新能源車龍頭。4月18日，中國第1季乘用車銷量（含燃油車和新能源車）數據出爐，比亞迪以44萬輛的銷售成績，超越大眾汽車，首度成為中國最暢銷的汽車品牌。

據中國基金報報道，今年以來，內地動力電池競爭格局出現微妙變化，過去將近佔據半壁江山的寧德時代市佔正逐步下滑。今年1月至4月寧德時代市佔率分別為44.41%、43.76%、44.95%和40.83%。比亞迪則在電子晶片代工、還組裝手機、甚至造車之後，再因推出「刀片電池」獲得特斯拉青睞，新一代「六棱柱電池」也即將問世，因此動搖「寧王」地位，全球電池市場排名可能因此大洗牌。

南京第三十四屆世界電動車大會上，比亞迪展示刀片電池。（視覺中國）

就技術層面，比亞迪正以磷酸鐵鋰電池企圖追趕寧德時代。

磷酸鐵鋰和三元電池為內地動力電池兩大主流路線。2018年至2020年磷酸鐵鋰電池的裝車量均低於三元電池。但磷酸鐵鋰憑藉安全性和成本優勢，2021年7月磷酸鐵鋰電池市佔首度超越三元電池，此後便一直保持領先。

4月內地磷酸鐵鋰電池裝車量為17.1 GWh，年漲超九成，市佔達68.1%，已經領先三元電池逾36%。

今年前4月比亞迪裝機量達27.73 GWh，較去年同期增長88.9%。且前4月的市佔率也達30.47%，相較去年同期市佔22.75%。也就是說，一年之內，比亞迪市佔率提升了7.72個百分點。

以比亞迪市佔增長的追趕速度，寧德時代的王座岌岌可危，面臨威脅。