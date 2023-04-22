寧德時代再推「凝聚態電池」　車規級年內量產　未來深耕民用航空

繼麒麟電池後，中國動力電池巨頭寧德時代日前在上海車展現場再度對外展現階段性成果，寧德時代首席科學家吳凱19日正式發布「凝聚態電池」，指出凝聚態電池單體能量密度最高可達500Wh/kg，兼具高比能和高安全的特性。其中車規級凝聚態電池在今年內即具備量產能力。



吳凱表示，電池的高比能和高安全性兩者往往不可兼得，這制約電池技術。而寧德時代一直在尋找高比能與高安全的精妙平衡，凝聚態電池正是這樣一個可以充分滿足客戶需求的技術創新。

吳凱說，凝聚態電池的核心技術創新包括高動力仿生凝聚態電解質、高比能正極、新型負極、隔離膜等。

全球最大電動車電池公司寧德時代在中國市場更佔據超過六成的市場份額，遙遙領先於排名第二的LG新能源。（資料照片）

吳凱指出，未來該款電池也將運用在民用電動載人飛機。寧德時代正在進行民用電動載人飛機項目的合作開發，執行航空級的標準與測試，以滿足航空級的安全與質量要求。換言之，寧德時代在第一階段的開發與應用上會深耕民用航空，在不久的將來，電動飛機也將問世，而寧德時代正在超前部署。

在寧德時代看來，凝聚態電池的出現「開啟了載人航空電動化的全新場景」。他們已經在與進行民用電動載人飛機計劃的企業合作，推進航空級的標準與測試。除此之外，該公司也有另推車規級版本凝聚態電池的打算，而且號稱「可在今年內具備量產能力」。