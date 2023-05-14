內地演唱會五一票房同比增長近10倍　五月天門票5秒內搶光

近日，五月天6場北京演唱會門票開售，數萬張門票幾乎在5秒之內銷售一空，引發關注。據內媒財聯社14日報道，近月內地現場大型演出市場重啟，明星演唱會密集登場、場地排期滿檔。據統計，五一長假期間全國營業性演出票房收入逾15億元（人民幣，下同），同比增962%，較之2019年同期增長18%；觀眾人數達到865萬人次，同比增333%，較2019年同期增長1.52%。



報道指，據不完全統計，今年以來，周杰倫、林俊傑、五月天、李榮浩、張韶涵、張杰、許巍、劉若英、任賢齊、汪峰等知名歌手相繼官宣舉辦大（巡迴）演唱會，疊加迷笛、草莓、咪豆等戶外音樂節等，相關演出項目覆蓋全國超四十座城市，其中包括北上廣深等一線大城市，成都、武漢、杭州、南京等新一線城市，並向佛山、洛陽、泉州等二三線非省會城市延伸。

五月天將於本月底至六月初在北京鳥巢舉辦六場巡演，目前大麥網該演唱票價從355元至1855元全部顯示「缺貨登記」，相關項目想看人數達235萬。與「搶票難」一同登上熱搜的還有「五月天演唱會附近酒店預訂增九成」。

報道指，現場演出市場的火爆帶動了酒店住宿、餐飲等文旅消費及演藝設備需求增長。有演出場地周邊住宿預訂量同比暴增超20倍，一家娛樂燈光設備廠商透露，售賣給音樂演出承辦方的設備較去年同期增長了10%至20%。

今年2月16日起，各地文化和旅遊行政部門恢復對涉港澳台營業性演出的受理和審批，3月20日起，涉外營業性演出項目審批恢復。