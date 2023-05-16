母涉貪判無期　歌手曲婉婷名下物業司法拍賣　一房溢價近50萬成交

內地著名女歌手曲婉婷的母親張明杰受賄、濫用職權一案迎來新進展，其位於黑龍江哈爾濱市的兩套房產周一（15日）10時至周二（16日）10時進行拍賣，一共吸引逾5萬人圍觀，其中一套因無人報名參拍而流拍，另一套則溢價近50萬元（人民幣．下同）成交。拍賣公告顯示，涉事兩處房產均登記在曲婉婷名下。



被拍賣的是哈爾濱市道里區富力江灣新城一期2號樓1單元的兩套房屋，分別為1801室及1802室，前者面積148.76平方米，評估價298.17萬，起拍價208.72萬元，加價幅度5000元，保證金41.7萬；後者面積172.77平方米，評估價346.3萬元，起拍價242.4萬元，保證金48.48萬元，加價幅度5000元。

其中，1801室因無人報名參拍而流拍。1802室有3人報名參拍，但第一次出價是在距離拍賣結束還有6分鐘時才出現，最終，經過89次延時，90次出價後，以291.9萬元成交，比起拍價多出近50萬元。拍賣公告特別提示，兩處房屋未辦理產權證，可能存在拖欠取暖費、物業費、水電煤氣等相關費用。

張明杰是曲婉婷的母親，曾任哈爾濱市城鎮化建設領導小組辦公室主任，因受賄、濫用職權被判處無期徒刑，個人財產全部沒收。

2021年11月17日，哈爾濱市中級人民法院一審宣判，張明杰被認定單獨受賄500萬元，與另一被告王紹玉共同受賄折合9317萬餘元；張明杰徇私舞弊、濫用職權，造成公共財產損失共計2.3億餘元。法院對張明杰以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，以濫用職權罪判處有期徒刑10年，決定執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對王紹玉以受賄罪判處有期徒刑14年，並處罰金300萬元；並對查封、凍結、扣押在案的涉案違法所得及其孳息予以沒收，上繳國庫，不足部分繼續追繳。

張、王二人不服，分別提出上訴。在二審裁定中，黑龍江省高級人民法院對一審認定的事實證據予以確認，認為張明杰身為國家工作人員，利用職務上的便利，為他人謀取利益，索取他人財物，數額特別巨大，張明杰夥同王紹玉共同索取他人財物，數額特別巨大，其行為均構成受賄罪；張明杰身為國家機關工作人員，徇私舞弊、濫用職權，致使公共財產遭受重大損失，情節特別嚴重，其行為構成濫用職權罪。張明杰、王紹玉具有索賄情節，應依法從重處罰。一審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當。審判程序合法。

3月24日，黑龍江省高級人民法院二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。