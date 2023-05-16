「違背新時代黨治藏方略」　西藏人大常委會原副主任紀國剛遭雙開

央視今日（16日）報道，經中共中央批准，中央紀委國家監委對西藏自治區人大常委會原黨組成員、副主任紀國剛嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，紀國剛已被開除黨籍及公職處分（雙開）。



報道引述官方通報指，經查，紀國剛喪失理想信念，背棄初心使命，嚴重違背新時代黨的治藏方略和新發展理念，肆意濫用中央和地方專項資金，落實黨中央重大決策部署不力，不履行全面從嚴治黨主體責任，造成嚴重政治危害，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，貪圖享樂，長期接受私營企業主安排的高檔宴請，超標準配備使用公務車輛；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，利用職權和職務影響為親屬及他人違規安排工作；違規收受禮品禮金；喪失紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、項目審批等方面謀利，並非法收受巨額財物；濫權妄為，致使國家利益遭受重大損失。

通報指，紀國剛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄等犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。決定給予紀國剛開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其西藏自治區第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

60歲的紀國剛在去年11月落馬。官網簡歷顯示，紀國剛曾在國家發改委工作，2013年1月任西藏自治區政府黨組成員、區發改委主任，2016年1月改任自治區人大常委會副主任。