曾稱「支持中國香港」「灣灣，回家吧」　央視主播海霞近日任新職

央視著名主持人海霞，於近日擔任總台總編室播音員主持人管理中心副主任一職。值得一提的是，她曾於2019年在節目中以「我支持中國香港」、「灣灣，回家吧」等言論，引發網民兩極熱議。



海霞近日擔任總台總編室播音員主持人管理中心副主任。（每日財經）

內媒報道指，首屆中國廣播電視大獎「飛天獎」、「星光獎」、「金聲獎」創新發展高峰論壇，近日在杭州召開。央視著名主持人海霞，除了以中央廣播電視總台央視新聞主持人、播音指導的身份出席活動之外，還增加了總台總編室播音員主持人管理中心副主任的身份。

公開資料顯示，海霞1972年生於河南鄭州，畢業於中國傳媒大學，內地節目主持人、新聞播音員。2007年，海霞因主持央視《新聞聯播》被觀眾熟知。2019年，海霞開始主持央視新聞新媒體推出的短影片欄目《主播說聯播》。

海霞曾在節目中稱，「灣灣，回家吧」。（微博）

值得一提的是，國台辦於2019年11月4日公布「對台26條措施」，海霞在同日播出的《主播說聯播》中就此提及，看完「對台26條措施」後感覺到「實打實」比如台資企業可參與中國5G網絡建設、台胞在海外遇到困難可向中國使領館尋求幫助等等，「就是讓台灣同胞享受大陸同胞同等待遇」。

海霞又向台灣溫情喊話稱，「我們拿出真心對待台灣同胞，只因我們都是中國人。在大陸，這裡就是你的祖國。在海外，你的身後站著的是中國。這麼實的措施，給廣大台灣同胞帶來了實實在在的機會」，並說「灣灣，回家吧」。

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此外，社交網站Twitter和Facebook於2019年8月關閉多個來自中國內地的帳戶，並指相信有關帳戶獲官方支持，針對反修例風波散播不實言論。海霞對此同樣在《主播說聯播》中表示，「我支持中國香港，你們可以關我帳號了」，又表示自己「挺香港，撐警隊，我們不僅不會閉嘴，還會大聲說出來」。