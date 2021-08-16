台中觀旅局微博以「灣灣」自稱　民進黨籍議員批過度迎合大陸

台灣台中市府觀旅局的微博官方帳號「大玩台中」，對外貼文時經常以「灣灣」自稱，引發民進黨籍的台中市議員質疑。

民進黨籍的台中市議員指「灣灣」一詞確實曾被中國大陸官媒用於統戰喊話，在這樣的脈絡下，台中市觀旅局的官方微博帳號以「灣灣」自稱，這樣的做法過度迎合中國大陸，十分不妥，應該正名稱台灣。



民進黨籍台中市議員林德宇質詢時指出，台中觀旅局的微博官方帳號自2020年10月起，不時使用「灣灣」一詞取代「台灣」來自稱，實際例子包括曾於貼文指出，「你可曾來過灣灣的台中科學博物館」、「總部落腳灣灣中部的大型商業銀行」、「灣灣每個縣市」、「灣灣中部」等。

林德宇指出，台灣民眾對「灣灣」說法感到陌生，經查，2019年底中國大陸官媒央視的主播曾在節目上喊話說，「台灣的前途繫於祖國統一，台灣的命運與祖國相連，灣灣，回家吧」，由此才可知道「灣灣」是指台灣。

林德宇認為，既然「灣灣」一詞確實曾被用於中國大陸官媒統戰喊話，台中市觀旅局的官方微博帳號還使用「灣灣」自稱，可謂過度迎合中國大陸，十分不妥，他認為應該正名為「台灣」。

而台中觀旅局長韓育琪當時表示，因微博的主要使用者是中國大陸居民，「灣灣」是他們的習慣用語，為了配合在地才使用，不過他仍將檢討這樣的使用是否合宜，以及微博觸及率等營銷成效。

↓↓↓↓央視主播海霞在《央視說聯播》節目喊出「灣灣，回家吧」：



另一方面，台灣兩岸政策協會研究員吳瑟致投書台媒《新頭殼》表示，灣灣就是一種統戰用語，這在央視的節目中開始廣泛使用，中國大陸網軍也以「灣灣」一詞來反諷台灣民眾。他認為，文字的背後深藏着中國大陸作為宗主國的輕蔑之意，台灣年輕族群多無法接受，除非是自甘成為中國大陸的附屬，否則誰在跟你「灣灣」。

台媒《自由時報》也曾於2019年報道，一名女網友在台灣大學生社群網站「Dcard」發文，指自己使用百度查詢後才知道，「灣灣」帶有貶意，是指稱台灣人說話的腔調「聽起來有點娘」，泛指台灣人「娘娘腔」；也有大陸網民補充是類似「台巴子」、「呆丸」、「歹丸」等貶意詞。不過當時另有大陸網友發文表示，他從大陸的角度來看，灣灣並非貶意，反而是一種可愛的說法。