八旗文化總編輯富察涉危害國安受查　國台辦：已安排其與妻子通信

八旗文化總編輯「富察」李延賀3月赴中國大陸探親後，傳在上海被警方（包括國安及國保）秘密拘捕，後來被證實因涉嫌「從事危害國家安全」的活動正在接受調查。周三（17日），國台辦發言人馬曉光介紹案件進展，透露辦案單位已安排李延賀與妻子通話通信。



馬曉光表示，3月21日，上海市國家安全局依法對涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人李延賀採取刑事強制措施，目前相關案件正在進一步辦理中。據悉，辦案單位已安排李延賀妻子在上海與其進行通話和通信，並將繼續依法保障李延賀的各項合法權益。

馬曉光強調，李延賀涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動，這是個案。廣大台灣同胞只要沒有這樣的主觀惡意和行為，對於兩岸交流就不需要有任何疑慮。大陸歡迎、鼓勵廣大台灣同胞來大陸從事正常的交流活動，並且持續依法保護他們的合法權益。

據了解，富察是滿族人，在依親移居台灣前曾是上海文藝出版社副社長。八旗文化出版書籍中，有許多中國大陸不能出版的禁書，富察也時常上政論節目或公開評論中國時政。

「富察」李延賀時常公開評論中國時政。（資料圖片）

事件傳出後，2017年被大陸指控涉犯「顛覆國家罪」而被捕拘禁5年的台灣NGO工作者李明哲發文表示，富察被捕一事，最應該被討論的就是「中國政府把打壓出版言論自由的手直接伸進台灣出版業」，並稱近期八旗出版過的數本書都將問題直指中國獨裁統治的核心，毫無疑問現在中國正出手打壓華文世界最自由開放的台灣出版業。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）亦透過新聞稿表示，無國界記者對於李延賀遭拘禁一事深感震驚，稱「富察非近年來唯一遭中國拘禁的出版商」，「但他是最後一批仍敢發行批評中國政府調查性書籍的中國籍出版商之一」。