八旗文化總編輯富察傳上海被捕　國台辦證實：涉危害國家安全活動

八旗文化總編輯「富察」李延賀日前傳出於3月赴中國大陸探親後，在上海被警方（包括國安及國保）秘密拘捕，之後音訊全無。國台辦今日（26日）首度回應事件，證實李延賀因涉嫌「從事危害國家安全」的活動，正在接受調查。



國台辦新聞發言人朱鳳蓮指出，李延賀因涉嫌從事危害國家安全的活動，正在接受國家安全機關的調查，有關方面將依法保障其各項合法權益。而在上周四（20日），陸委會曾透露李延賀「人是平安的」，但因尊重家屬的意見，不對外詳細說明情況。

「富察」李延賀時常公開評論中國時政。（資料圖片）

早前，作家、出版人貝嶺在Facebook發文表示，自己從上海文化界友人得知富察被捕的消息，據他了解，中國大陸國安跟國保都有介入，但相關情況仍有待從官方管道求證。

據了解，富察來自中國，是滿族人。據他所說，在依親移居台灣前，曾是上海文藝出版社副社長。八旗文化出版書籍中，有許多中國大陸不能出版的禁書，富察也時常上政論節目或公開評論中國時政。

事件傳出後，2017年被大陸指控涉犯「顛覆國家罪」而被捕拘禁5年的台灣NGO工作者李明哲發文表示，富察被捕一事，最應該被討論的就是「中國政府把打壓出版言論自由的手直接伸進台灣出版業」，並稱近期八旗出版過的數本書都將問題直指中國獨裁統治的核心，毫無疑問現在中國正出手打壓華文世界最自由開放的台灣出版業。