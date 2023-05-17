台媒稱崑山三分之一台商已撤離　國台辦：與事實嚴重不符

近日，有台媒報道稱，江蘇崑山當地台商有三分之一已撤離，剩下工廠產能大多也已轉移出去。周三（17日），國台辦發言人馬曉光回應指，報道與事實嚴重不符。



馬曉光表示，江蘇蘇州是台商在大陸投資最密集的地區之一，長期以來，廣大台企台商深耕蘇州、紮根蘇州，已經成為這座城市的重要組成部分，成為蘇州獨具特色的發展力量。今年第一季，蘇州新設立台資企業98家，實際利用台資6.12億美元（約48億港元），與去年同期相比，企業數增加6.5%，實際利用台資增加96%，新增總投資超過1000萬美元（約7834萬港元）的企業9家，合同台資6.4億美元（約50億港元），38個增資項目，增資金額2.46億美元（約19.2億港元）。

去年，友達光電、京隆科技、群啟科技等台資企業的增資項目陸續落地，進一步彰顯了台資企業持續看好蘇州、紮根蘇州的堅定信心和決心。截至今年3月，蘇州共批准台資企業已超過1.3萬家，實際到賬台資超360億美元（約2820億港元）。至於台媒所報的台灣六合集團撤離江蘇崑山的消息，子公司六豐機械工業有限公司相關負責人直接予以否認。實際情況是，2021年，六豐機械已在崑山啟動新廠建設計劃，該項目還被列為2022年崑山市重大產業項目。

馬曉光最後表示，消息可以造假，數字最能說話。希望島內一些媒體不要違背職業操守，更不要做綠營的「傳聲筒」。