中科院院士高福：長新冠是基本事實　感染次數愈多後遺症風險愈高

5中國月13日，國家感染性疾病臨床醫學研究中心2023年學術年會在北京召開，中科院院士高福等專家學者就長新冠、疫苗和藥物研發等話題展開交流。

高福表示，新冠感染次數愈多，後遺症風險愈高；應對未來的新發突發感染病，要用技術、醫學保護好全人類。



高福表示，在後新冠時期，大家開始討論人類已經走出新冠病毒的陰影，但不能只看新冠病毒帶來的挑戰，也要看到其中的機遇，以及讓人類如何重新思考，「後新冠時期既不能『恐冠』也不能『輕冠』」。

進入21世紀後，人類共經歷了7次全球範圍的「全球關注的公共衛生（傳染病）事件」，時間跨度從2009年到2022年，大概2、3年就有一次，「其實新發突發傳染病到處都是」。

針對新發突發傳染病的防治體系建設，高福表示，無論是做公共衛生研究，抑或臨床研究，都要講究以事實為依據，也就是循證醫學。他強調，應對未來可能到來的新發突發感染病，要用技術、醫學保護好全人類。

高福表示，在後新冠時期既不能「恐冠」也不能「輕冠」。圖為2023年3月29日，高福在博鰲亞洲論壇2023年年會「終結新冠大流行」分論壇上發言。（新華社）

面對以新冠為代表的新發突發傳染病，高福認為，人類只能做好兩件事，一是做好監測，二是做好基礎研究，不能總是「頭疼醫頭，腳疼醫腳」，應該將錢放到基礎研究上，開發新的抗病毒藥物，「除了疫苗以外，很重要就是抗病毒治療能力，這是全世界大家都在努力的方向」。

高福認為，要號召臨床專家在臨床發現問題後，和製藥公司以及做基礎研究的科學家開展合作。大家合作，早有佈局，中國也會走在世界前列。

關於「長新冠」是否存在，一直都有較多爭議。高福認為，長新冠是一個基本事實，不要迴避，不要因為長新冠可能對人類有影響就不敢講，這不是科學的態度，「感染次數愈多，後遺症風險愈高，這是有臨床數據的，所以病人該診斷要診斷，該用藥要用藥」。

高福表示，目前中國獲批附條件上市或者緊急使用的新冠疫苗有13種，「大家都投資、都去研究生產，從這個方向來講，已經走在世界的前列」。