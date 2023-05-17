內地疫情｜北京新冠感染數反超流感　且連續兩星期居首

據北京市疾病預防控制中心發布的疫情週報顯示，2023年第17週（4月24日至30日）以來，新冠感染連續兩週超越流感，重返法定傳染病病種排名第一，且5月1日至7日當地報告的法定傳染病超過一萬宗。



2023年第7週（2月6日至2月12日）通報的流感病例數首次超過新冠而居首，然而在第17週，新冠反超流感。據《健康時報》網站周二（16日）報道，在第17週，全市共報告法定傳染病16種，共6438宗，病例數居前5位的病種依次是新冠感染、流感、感染性腹瀉病、病毒性肝炎和肺結核，合計佔法定傳染病報告發病數的96.0%。

而北京疾控中心5月11日發布的2023年第18週（5月1日至5月7日）疫情週報顯示，全市共通報法定傳染病16種、1萬508宗。病例數居前五的病種依次是新冠感染、流感、感染性腹瀉病、肺結核和痢疾，共佔法定傳染病報告發病數的97.7%。因此，新冠感染連續兩週超越流感。

周一（15日），中國工程院院士鍾南山在來瑞特韋上市後臨床研究啟動儀式上表示，無論有無症狀，如果體內新冠病毒對應的抗體增高，就說明人體曾被感染過。從這個角度看，根據測定，全國大概有85%的人，即約有11億至12億人曾染疫。根據相關實驗室研究和新加坡等地研究，新冠感染後產生的抗體，可在4至6個月的時間內起到保護人體的作用；但如果面對變異株XBB，其保護力可能會減弱，「從去年12月算起，實際看現在已經是到了這個時間了」。