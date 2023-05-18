杭州女童墮亡案｜保母過失致人死亡罪成　一審判緩刑2年

去年6月，浙江杭州不足2歲的女童「小櫻桃」被保母遺留在電梯內，之後在衝出走廊欲找對方時，不幸從8樓墮亡。

5月18日，杭州市拱墅區人民法院一審公開宣判，被告吳秀芳過失致人死亡罪成，判囚一年，緩刑二年。

受害者家屬表示，不認可一審判決，將提起抗訴。



法院審理查明，吳秀芳從事保姆工作多年，2022年6月8日經介紹受僱至陳某江、趙某家中從事保姆工作，專職照看陳家幼女，即被害人陳某某（小櫻桃，歿年21月齡）。

去年6月14日晚上8時許，吳秀芳帶陳某某從杭州市某小區2幢3單元15樓乘坐升降機下至1樓，期間顧自瀏覽手機，臨近1樓時她不再瀏覽手機，轉向並招呼陳某某「走了走了」。

升降機到達1樓時，吳秀芳見陳某某手摸按鈕面板，於是上前制止並稱「會有危險的」「跟着阿姨走」。吳秀芳拉着滑板車自行出電梯，2秒後電梯開始關門，她回頭見女童未出升降機，試圖用滑板車擋門未果，升降機門隨即關上。

陳某某因獨留升降機內而哭喊，吳秀芳一直以「阿姨來了」「不哭」等言語安撫女童，並按升降機按鈕試圖開門。升降機停留約30秒後自動上行，當停至8樓時，陳某某出升降機並走到8樓走廊，爬上窗台後墮至2樓平台。

吳秀芳在該幢樓內找陳某某，期間將女童走失情況電話告知僱主陳某江，後者在小區內找尋，並在2樓平台找到陳某某並送院搶救。

陳某某因顱腦外傷、失血性休克等，經搶救無效死亡。吳秀芳主動向至現場排查的民警表明身份，並說明其將陳某某遺留電梯內等情況，又趕至醫院了解搶救情況，後被公安機關帶走調查。

法院審理認為，吳秀芳作為受僱照看幼兒的專職保姆，負有對幼兒生命健康安全的看護責任，但她帶幼兒進入升降機後，先是顧自瀏覽手機，又未採用控制升降機門讓幼兒先出升降機，或以手牽、懷抱等方式確保幼兒安全離開升降機，而是自己先走出升降機，導致幼兒被獨留在升降機內。

吳秀芳明知對幼兒而言升降機為較大風險場所，但因疏忽大意而將幼兒獨留在升降機內，以致發生幼兒單獨走出升降機並爬窗墮樓死亡的後果，其行為應以過失致人死亡罪定性。

小櫻桃遭保母遺留升降機內後墮樓亡。（北京日報）

綜合考慮本案存在窗台高度偏低、無防墜裝置等客觀因素，以及吳秀芳曾試圖阻擋升降機門關上、言語安撫被害人、參與尋人等具體情況，可認定犯罪情節較輕。

鑑於吳秀芳主動向警方交代其主要犯罪事實，認罪悔罪，且無犯罪前科劣跡，宣告緩刑對所居住社區沒有重大不良影響，對其可適用緩刑。法院遂作出上述判決。