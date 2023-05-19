中國中亞峰會∣雙邊貿易升溫　4月進出口首破500億人民幣

隨著中國－中亞峰會5月18日正式登場，中國與中亞五國雙邊進出口貿易可望越加緊密。近期，據海關總署統計，今年1月至4月中國與中亞五國進出口規模已達1千730億元（人民幣，下同），相較同期增長了37.3%。其中，4月份進出口規模更首次突破500億元紀錄，來到502.7億元的新高記錄。



以出口來看，中國對中亞五國出口機電、勞動密集型產品並駕齊驅。前4個月，中國出口機電產品為515.8億元，相較同期增長了68.3%，佔中國與中亞五國出口總值的45.2%；出口紡織服裝、鞋靴等勞動密集型產品474億元，增加75.2%（佔41.6%）。

其中，重慶於今年1月至4月，已向中亞五國出口汽車4119輛、貨物價值人民幣4.9億元，相較同期分別增長了17.8倍和39.6倍。於同時期，寧波市則對中亞出口達13.6億元，相較去年同期增加了69.9%。而機電類產品、電動載人汽車和高新技術產品等則為主要出口產品。

另在進口方面，海關總署統計，今年前4個月，中國自中亞五國進口煤、原油、天然氣等能源產品總共324.5億元，佔中國同期自中亞五國的進口總值55%。此外，中國自中亞五國進口的農產品也達到25.8億元，增加了42.9%。

值得注意的是，民營企業已成為中國與中亞五國進出口貿易中的關鍵，今年前四個月進出口規模佔比超過六成，提升了10.6%，顯示雙邊貿易正逐步增強。

此外，為促進農食產品貿易發展，海關還積極推動中亞國家糧食、水果、油料、乳品、畜牧產品等優質農食產品及客貨運輸華，不僅持續擴大農副產品快速通關「綠色通道」，還一步推廣國際貿易「單一窗口」和「經認證的經營者」（AEO）互認合作。。

商務部發言人束珏婷日前表示，截至今年3月底，「中國對中亞五國直接投資存量超過150億美元，累計完成工程承包營業額639億美元」。